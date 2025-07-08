"Укрзалізниця" показала перший вагон для пасажирів на візках: душ, підйомник і купе з супроводом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці" .

Його створили на базі вагонного депо в Бахмачі. Роботи тривали три місяці, і всі зміни були реалізовані силами працівників компанії.

Що відомо про новий вагон

Це експериментальний вагон, який стане основою для впровадження безбар’єрних рішень на українській залізниці. Його можна буде замовити через сервіс групових перевезень на сайті або в застосунку "Укрзалізниці".

У вагоні впроваджено такі зміни:

4 збільшені купе - по 2 місця для пасажирів на візках та 2 для супроводжуючих;

якщо вагон не використовується для спецперевезень, кожне купе вміщує до 6 осіб;

електропідйомник з навантаженням до 300 кг;

розширені двері та коридори;

вбиральня з душем, SOS-кнопкою, тримачем для милиць, сповивальним столиком і дитячим кріслом;

навігація шрифтом Брайля, контрастне маркування;

індивідуальні розетки (USB, Type-C);

регулювання спинки та освітлення;

відеоспостереження в окремих зонах.

Оновлений безбар'єрний вагон "Укрзалізниці" (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

У компанії зазначають, що перед початком проєкту провели консультації з організаціями, які допомагають людям з інвалідністю. В "Укрзалізниці" зазначають, що цей вагон стане першим кроком до масштабного оновлення рухомого складу з урахуванням принципів безбар’єрності.