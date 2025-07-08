"Укрзалізниця" показала перший вагон для пасажирів на візках: душ, підйомник і купе з супроводом
"Укрзалізниця" завершила модернізацію першого вагону, повністю адаптованого для подорожей пасажирів на кріслах колісних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці".
Його створили на базі вагонного депо в Бахмачі. Роботи тривали три місяці, і всі зміни були реалізовані силами працівників компанії.
Що відомо про новий вагон
Це експериментальний вагон, який стане основою для впровадження безбар’єрних рішень на українській залізниці. Його можна буде замовити через сервіс групових перевезень на сайті або в застосунку "Укрзалізниці".
У вагоні впроваджено такі зміни:
- 4 збільшені купе - по 2 місця для пасажирів на візках та 2 для супроводжуючих;
- якщо вагон не використовується для спецперевезень, кожне купе вміщує до 6 осіб;
- електропідйомник з навантаженням до 300 кг;
- розширені двері та коридори;
- вбиральня з душем, SOS-кнопкою, тримачем для милиць, сповивальним столиком і дитячим кріслом;
- навігація шрифтом Брайля, контрастне маркування;
- індивідуальні розетки (USB, Type-C);
- регулювання спинки та освітлення;
- відеоспостереження в окремих зонах.
У компанії зазначають, що перед початком проєкту провели консультації з організаціями, які допомагають людям з інвалідністю. В "Укрзалізниці" зазначають, що цей вагон стане першим кроком до масштабного оновлення рухомого складу з урахуванням принципів безбар’єрності.
Раніше РБК-Україна розповідало, що "Укрзалізниця" запускає новий експериментальний регіональний поїзд №826/825 за маршрутом "Львів - Тернопіль - Хмельницький", який курсуватиме з 11 липня щодня, крім вівторка. Поїзд обладнаний пандусами, інклюзивними вбиральнями, місцями для візків, розетками, автоматами зі снеками та сучасними сидіннями.
Також ми писали, що затримки поїздів "Укрзалізниці" можуть виникати через обстріли, погоду чи інші форс-мажори. Пасажирам радять не панікувати, стежити за оновленнями та за потреби звертатися до провідника або вокзальної каси. У разі значного запізнення можна повернути гроші за квиток. Актуальна інформація доступна на сайті, у застосунку, соцмережах або за телефоном гарячої лінії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.