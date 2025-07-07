Жіночих купе від УЗ стало більше: повний список маршрутів для комфортних подорожей

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Нові поїзди з жіночими купе і дата перших рейсів

Згідно з інформацією УЗ, перелік поїздів із жіночими купе було розширено.

Пасажирам нагадали, що в такі купе допускаються:

жінки;

жінки з дітьми до 5 років включно.

При цьому за вартістю вони не відрізняються від звичайних купе.

"Відчуття комфорту та безпеки під час подорожей - один із наших пріоритетів. Саме тому ми масштабуємо проект жіночих купе і додаємо ще три поїзди, в яких курсуватимуть такі вагони", - повідомили у компанії.

Йдеться про такі поїзди:

⁠⁠№38/37 "Київ - Запоріжжя";

⁠⁠№98/97 "Ковель - Київ";

⁠⁠№22/21 "Львів - Харків".

Громадянам розповіли також, що:

у всіх трьох поїздах жіночі купе будуть у вагоні №5;

перші рейси - вже з 25 липня.

У складі яких поїздів УЗ доступні жіночі купе: список

В цілому станом на неділю, 6 липня 2025 року, жіночі купе доступні в складі 15 поїздів "Укрзалізниці":

⁠№1/2 "Харків - Ворохта";

⁠№3/4 "Запоріжжя - Ужгород";

⁠№5/6 "Запоріжжя - Ясіня";

⁠№15/16 "Харків - Ясіня";

⁠№17/18 "Харків - Мукачево (Ужгород)";

⁠№22/21 "Львів - Харків";

⁠№26/25 "Одеса - Ясіня";

⁠№29/30 "Київ - Ужгород";

⁠№38/37 "Київ - Запоріжжя";

⁠№41/42 "Дніпро - Трускавець";

⁠№43/44 "Черкаси - Івано-Франківськ";

⁠№75/76 "Київ - Кривий Ріг";

⁠№81/82 "Київ - Чоп (Ужгород)";

⁠№95/96 "Київ - Рахів";

⁠№98/97 "Ковель - Київ".

Насамкінець в УЗ порадили під час вибору купе звертати увагу на позначку "Жіноче купе" - під час оформлення квитка в застосунку чи на сайті.

Публікація "Укрзалізниці" (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)