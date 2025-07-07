Жіночих купе від УЗ стало більше: повний список маршрутів для комфортних подорожей
Національний перевізник "Укрзалізниця" розширив перелік поїздів із жіночими купе - для комфортних і безпечних подорожей.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
Нові поїзди з жіночими купе і дата перших рейсів
Згідно з інформацією УЗ, перелік поїздів із жіночими купе було розширено.
Пасажирам нагадали, що в такі купе допускаються:
- жінки;
- жінки з дітьми до 5 років включно.
При цьому за вартістю вони не відрізняються від звичайних купе.
"Відчуття комфорту та безпеки під час подорожей - один із наших пріоритетів. Саме тому ми масштабуємо проект жіночих купе і додаємо ще три поїзди, в яких курсуватимуть такі вагони", - повідомили у компанії.
Йдеться про такі поїзди:
- №38/37 "Київ - Запоріжжя";
- №98/97 "Ковель - Київ";
- №22/21 "Львів - Харків".
Громадянам розповіли також, що:
- у всіх трьох поїздах жіночі купе будуть у вагоні №5;
- перші рейси - вже з 25 липня.
У складі яких поїздів УЗ доступні жіночі купе: список
В цілому станом на неділю, 6 липня 2025 року, жіночі купе доступні в складі 15 поїздів "Укрзалізниці":
- №1/2 "Харків - Ворохта";
- №3/4 "Запоріжжя - Ужгород";
- №5/6 "Запоріжжя - Ясіня";
- №15/16 "Харків - Ясіня";
- №17/18 "Харків - Мукачево (Ужгород)";
- №22/21 "Львів - Харків";
- №26/25 "Одеса - Ясіня";
- №29/30 "Київ - Ужгород";
- №38/37 "Київ - Запоріжжя";
- №41/42 "Дніпро - Трускавець";
- №43/44 "Черкаси - Івано-Франківськ";
- №75/76 "Київ - Кривий Ріг";
- №81/82 "Київ - Чоп (Ужгород)";
- №95/96 "Київ - Рахів";
- №98/97 "Ковель - Київ".
Насамкінець в УЗ порадили під час вибору купе звертати увагу на позначку "Жіноче купе" - під час оформлення квитка в застосунку чи на сайті.
Публікація "Укрзалізниці" (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що "Укрзалізниця" запустила новий сімейний проект "Паспорт мандрівника". Він допоможе перетворити поїздки в поїздах і відвідування вокзалів України на захоплюючу для дітей подію.
Крім того, оскільки гарячий сезон перевезень УЗ у розпалі, залізничники пріоритезують виділення вагонів для військовослужбовців та організованих груп дітей.
Для того, щоб збільшити шанси на виділення місць під окрему компанію мандрівників (від 10 осіб), громадянам рекомендують надсилати заявку на групове перевезення "Укрзалізницею" заздалегідь.
Відомо, що до роботи у спеку впродовж літнього сезону 2025 року вже готові понад 1100 пасажирських вагонів УЗ із кондиціонерами, які можна легко знайти під час купівлі квитків.
Читайте також, як пасажири можуть автоматично відстежувати та викуповувати квитки завдяки спеціальній функції в застосунку "Укрзалізниці".
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