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Комфорт навіть у плацкарті? Що змінилось у поїздах УЗ і як знайти вагон з кондиціонером

П'ятниця 06 червня 2025 16:32
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Комфорт навіть у плацкарті? Що змінилось у поїздах УЗ і як знайти вагон з кондиціонером УЗ підготувала до спеки понад 1100 вагонів з кондиціонерами (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ірина Костенко

Національний перевізник "Укрзалізниця" повідомив, що до роботи у спеку впродовж літнього сезону вже готові понад 1100 пасажирських вагонів з кондиціонерами.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Як УЗ підготувала вагони до літньої спеки

Українцям розповіли, що напередодні літнього сезону та ймовірної спеки спеціалісти "Укрзалізниці" завершили підготовку вже понад 1100 пасажирських вагонів з кондиціонерами:

  • провели їхню перевірку;
  • здійснили сервісне обслуговування систем кондиціонування та вентиляції.

Комфорт навіть у плацкарті? Що змінилось у поїздах УЗ і як знайти вагон з кондиціонеромУЗ підготувала понад 1100 вагонів з кондиціонерами (ілюстрація: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Що змінилось у міжнародних вагонах "Укрзалізниці"

Згідно з інформацією УЗ, у 22 міжнародних вагонах було встановлено акумулятори збільшеної ємності.

Уточнюється, що вони дозволяють підтримувати комфортну температуру навіть під час тривалих стоянок (наприклад, при проходженні митниці).

"Такі акумулятори будуть найближчим часом встановлені ще у 23 вагонах міжнародного напряму", - наголосили в "Укрзалізниці".

Комфорт навіть у плацкарті? Що змінилось у поїздах УЗ і як знайти вагон з кондиціонеромЗміни, запроваджені у міжнародних вагонах УЗ (ілюстрація: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Чи стануть більш комфортними подорожі у плацкарті

Пасажирам повідомили, що раніше кондиціонування у плацкартних вагонах "Укрзалізниці" не передбачалося. Проте тепер рішення для розв'язання цієї проблеми знайдене.

"Встановлено промислові кондиціонери", - пояснили в УЗ.

Уточнюється, що:

  • 4 таких вагони - вже готові до рейсів;
  • ще 2 таких вагони - на завершальному етапі робіт.

"Планується розширення цього підходу на інші типи вагонів", - додали в "Укрзалізниці".

Комфорт навіть у плацкарті? Що змінилось у поїздах УЗ і як знайти вагон з кондиціонеромДеякі плацкартні вагони УЗ отримали кондиціонери (ілюстрація: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Як знайти та купити квиток у вагоні з кондиціонером

Для того, щоб знайти вагон з кондиціонером під час купівлі квитка на той чи інший потяг, необхідно шукати відповідну позначку зі "сніжинкою":

  • у застосунку "Укрзалізниці";
  • на офіційному сайті.

"Вона означає, що у вагоні працює кондиціонер", - пояснили в УЗ.

Комфорт навіть у плацкарті? Що змінилось у поїздах УЗ і як знайти вагон з кондиціонеромЯк знайти вагон УЗ з кондиціонером (ілюстрація: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Що зміниться для пасажирів на початку подорожі

Насамкінець в "Укрзалізниці" повідомили, що у вагонних дільницях працюють колонки з напругою 380 В - для підключення вагонів.

Зазначається, що це дає змогу охолодити їх перед подачею на перон.

"Так, ще не всі вагони мають системи охолодження, але ми щодня працюємо над оновленням і модернізацією парку. Подорожуйте комфортно разом з "Укрзалізницею", - підсумували в акціонерному товаристві.

Комфорт навіть у плацкарті? Що змінилось у поїздах УЗ і як знайти вагон з кондиціонеромКомфорт навіть у плацкарті? Що змінилось у поїздах УЗ і як знайти вагон з кондиціонеромПублікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що УЗ запустила у швидкісних поїздах важливу для пасажирів послугу.

Крім того, на деяких рейсах "Укрзалізниця" годуватиме пасажирів повноцінними обідами.

Читайте також про знижки та пільги від "Укрзалізниці" - як можна економити на квитках під час подорожей.

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