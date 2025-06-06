Комфорт навіть у плацкарті? Що змінилось у поїздах УЗ і як знайти вагон з кондиціонером
Національний перевізник "Укрзалізниця" повідомив, що до роботи у спеку впродовж літнього сезону вже готові понад 1100 пасажирських вагонів з кондиціонерами.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
Як УЗ підготувала вагони до літньої спеки
Українцям розповіли, що напередодні літнього сезону та ймовірної спеки спеціалісти "Укрзалізниці" завершили підготовку вже понад 1100 пасажирських вагонів з кондиціонерами:
- провели їхню перевірку;
- здійснили сервісне обслуговування систем кондиціонування та вентиляції.
УЗ підготувала понад 1100 вагонів з кондиціонерами (ілюстрація: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Що змінилось у міжнародних вагонах "Укрзалізниці"
Згідно з інформацією УЗ, у 22 міжнародних вагонах було встановлено акумулятори збільшеної ємності.
Уточнюється, що вони дозволяють підтримувати комфортну температуру навіть під час тривалих стоянок (наприклад, при проходженні митниці).
"Такі акумулятори будуть найближчим часом встановлені ще у 23 вагонах міжнародного напряму", - наголосили в "Укрзалізниці".
Зміни, запроваджені у міжнародних вагонах УЗ (ілюстрація: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Чи стануть більш комфортними подорожі у плацкарті
Пасажирам повідомили, що раніше кондиціонування у плацкартних вагонах "Укрзалізниці" не передбачалося. Проте тепер рішення для розв'язання цієї проблеми знайдене.
"Встановлено промислові кондиціонери", - пояснили в УЗ.
Уточнюється, що:
- 4 таких вагони - вже готові до рейсів;
- ще 2 таких вагони - на завершальному етапі робіт.
"Планується розширення цього підходу на інші типи вагонів", - додали в "Укрзалізниці".
Деякі плацкартні вагони УЗ отримали кондиціонери (ілюстрація: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Як знайти та купити квиток у вагоні з кондиціонером
Для того, щоб знайти вагон з кондиціонером під час купівлі квитка на той чи інший потяг, необхідно шукати відповідну позначку зі "сніжинкою":
- у застосунку "Укрзалізниці";
- на офіційному сайті.
"Вона означає, що у вагоні працює кондиціонер", - пояснили в УЗ.
Як знайти вагон УЗ з кондиціонером (ілюстрація: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Що зміниться для пасажирів на початку подорожі
Насамкінець в "Укрзалізниці" повідомили, що у вагонних дільницях працюють колонки з напругою 380 В - для підключення вагонів.
Зазначається, що це дає змогу охолодити їх перед подачею на перон.
"Так, ще не всі вагони мають системи охолодження, але ми щодня працюємо над оновленням і модернізацією парку. Подорожуйте комфортно разом з "Укрзалізницею", - підсумували в акціонерному товаристві.
Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що УЗ запустила у швидкісних поїздах важливу для пасажирів послугу.
Крім того, на деяких рейсах "Укрзалізниця" годуватиме пасажирів повноцінними обідами.
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