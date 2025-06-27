Тільки онлайн і заздалегідь? Як встигнути забронювати групову поїздку УЗ влітку
Заявки на групові перевезення "Укрзалізницею" від 10 осіб приймаються виключно онлайн.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
Як відбувається замовлення місць для групової поїздки
Згідно з інформацією національного перевізника, замовлення місць для проїзду організованих груп пасажирів (ОГП) проводиться:
- засобами онлайн-сервісу "Замовлення послуг" (services.uz.gov.ua);
- на офіційному веб-сайті АТ "Укрзалізниця" (www.uz.gov.ua).
При цьому ОГП вважається організована туристичною компанією або будь-якою юридичною чи фізичною особою група пасажирів у кількості 10 або більше осіб, які:
- здійснюють спільну поїздку поїздом;
- за однаковим маршрутом;
- з однією метою поїздки.
"Укрзалізниця" закликає: подавайте заявки на групові перевезення заздалегідь", - наголосили у компанії.
Як подати заявку на групову поїздку: строки й алгоритм дій
У компанії нагадали, що гарячий сезон перевезень вже у розпалі, а отже залізничники пріоритезують виділення вагонів:
- для військовослужбовців;
- для організованих груп дітей.
Уточнюється, що у пікові періоди УЗ щодня отримує близько 500 заявок на групові перевезення, тож з урахуванням обмеженого вагонного парку, "Укрзалізниця" наразі може задовольнити близько 50% таких заявок.
Для того, щоб збільшити шанси на виділення вагона під окрему групу, громадянам рекомендують надсилати заявку заздалегідь:
- за 35 діб до дати поїздки;
- не пізніше ніж за 10 діб до відправки поїзда.
Для того, щоб подати заявку на групове перевезення від 10 осіб, необхідно відвідати відповідний онлайн-сервіс УЗ, де потрібно вказати:
- ваші дані;
- станцію оформлення квитків;
- інформацію про поїздку;
- інформацію про зворотну поїздку (за потреби);
- тип вагона, яким планується подорож;
- інформацію про групу пасажирів.
Замовлення групових квитків (скриншот: services.uz.gov.ua)
Після підтвердження заявки, УЗ чекатиме від вас квитанцію про оплату резерву - рівно 48 години.
Без квитанції заявка автоматично анулюється.
Варто зауважити також, що групові замовлення на міжнародні рейси тимчасово можна оформити тільки на рейси до/з Кишинева, Хелма, Перемишля та Будапешту (пріорітет надається соціальним групам населення).
"Плануйте заздалегідь - і ми зробимо усе можливе, щоб максимум українських дітей вирушили на оздоровлення, відпочинок або в освітню подорож залізницею цього літа", - підсумували у компанії.
Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Нагадаємо, з огляду на те, що влітку українці традиційно починають подорожувати більше у різних напрямках, "Укрзалізниця" призначила 18 пар нових пасажирських поїздів, додала вагони до вже існуючих, а також змінила й удосконалила деякі маршрути та графіки руху.
Крім того, до роботи у спеку впродовж літнього сезону 2025 року вже готові понад 1100 пасажирських вагонів УЗ із кондиціонерами, які можна легко знайти під час купівлі квитків.
Відомо також, що важливу для пасажирів послугу запустили у швидкісних поїздах "Укрзалізниці", а на деяких рейсах громадян вирішили годувати повноцінними обідами.
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