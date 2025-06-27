Тільки онлайн і заздалегідь? Як встигнути забронювати групову поїздку УЗ влітку

Заявки на групові перевезення "Укрзалізницею" від 10 осіб приймаються виключно онлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Як відбувається замовлення місць для групової поїздки

Згідно з інформацією національного перевізника, замовлення місць для проїзду організованих груп пасажирів (ОГП) проводиться:

засобами онлайн-сервісу "Замовлення послуг" (services.uz.gov.ua);

на офіційному веб-сайті АТ "Укрзалізниця" (www.uz.gov.ua).

При цьому ОГП вважається організована туристичною компанією або будь-якою юридичною чи фізичною особою група пасажирів у кількості 10 або більше осіб, які:

здійснюють спільну поїздку поїздом;

за однаковим маршрутом;

з однією метою поїздки.

"Укрзалізниця" закликає: подавайте заявки на групові перевезення заздалегідь", - наголосили у компанії.

Як подати заявку на групову поїздку: строки й алгоритм дій

У компанії нагадали, що гарячий сезон перевезень вже у розпалі, а отже залізничники пріоритезують виділення вагонів:

для військовослужбовців;

для організованих груп дітей.

Уточнюється, що у пікові періоди УЗ щодня отримує близько 500 заявок на групові перевезення, тож з урахуванням обмеженого вагонного парку, "Укрзалізниця" наразі може задовольнити близько 50% таких заявок.

Для того, щоб збільшити шанси на виділення вагона під окрему групу, громадянам рекомендують надсилати заявку заздалегідь:

за 35 діб до дати поїздки;

не пізніше ніж за 10 діб до відправки поїзда.

Для того, щоб подати заявку на групове перевезення від 10 осіб, необхідно відвідати відповідний онлайн-сервіс УЗ, де потрібно вказати:

ваші дані;

станцію оформлення квитків;

інформацію про поїздку;

інформацію про зворотну поїздку (за потреби);

тип вагона, яким планується подорож;

інформацію про групу пасажирів.

Замовлення групових квитків (скриншот: services.uz.gov.ua)

Після підтвердження заявки, УЗ чекатиме від вас квитанцію про оплату резерву - рівно 48 години.

Без квитанції заявка автоматично анулюється.

Варто зауважити також, що групові замовлення на міжнародні рейси тимчасово можна оформити тільки на рейси до/з Кишинева, Хелма, Перемишля та Будапешту (пріорітет надається соціальним групам населення).

"Плануйте заздалегідь - і ми зробимо усе можливе, щоб максимум українських дітей вирушили на оздоровлення, відпочинок або в освітню подорож залізницею цього літа", - підсумували у компанії.

Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)