В УЗ "рассекретили" вагоны будущего: что и когда изменится для пассажиров

Национальный перевозчик "Укрзализныця" начинает закупку вагонов нового поколения. Ожидается, что они будут более комфортными и эффективными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

Приоритеты "Укрзализныци" во время войны

В компании рассказали, что после начала полномасштабного вторжения РФ "Укрзализныця" сталкивается с критическим дефицитом пассажирских вагонов.

При этом в приоритете сегодня:

медицинские перевозки;

билеты для военных;

билеты для организованных детских групп.

"Впрочем, из-за недостатка подвижного состава не все потребности пассажиров удается удовлетворить", - признали в пресс-службе УЗ.

Как в УЗ решили преодолеть эту проблему

Согласно информации компании, несмотря на вызовы военного времени железная дорога - благодаря системной поддержке президента и команды правительства Украины - постепенно:

находит решения основных проблем;

продолжает закупку новых вагонов.

Сообщается, что в 2025 году суммарно будет законтрактовано 100 новых вагонов.

"Включая 5 единиц нового поколения - пилотную партию для будущего масштабирования", - объяснили в УЗ.

Отмечается, что со временем (если будет дополнительное финансирование из государственного бюджета), национальный перевозчик сможет расширить программу обновления подвижного состава, в том числе и закупить вагоны нового поколения.

Когда УЗ может получить новые вагоны и какова их цена

В "Укрзалізниці" рассказали, что срок поставки вагонов - 2,5 года с момента получения производителем предоплаты за их производство.

При этом ожидаемая стоимость закупки одного вагона составит 95 млн 600 тыс. гривен.

"Что меньше, чем суммы аналогичных закупок вагонов похожего типа в европейских железнодорожных компаниях", - отметили в УЗ.

Между тем стоимость обслуживания одного места пассажира в таком вагоне - в пересчете на срок службы вагона - остается почти неизменной (учитывая, в частности, количество мест в нем).

Почему УЗ планирует отказываться от старых вагонов

Украинцам сообщили, что существующий подвижной состав "Укрзализныци" базируется на технологиях 1970-х годов:

с угольным отоплением;

с кондиционированием, которое полноценно работает только в движении;

с увеличенными эксплуатационными расходами (поезда требуют, как правило, обслуживания двумя проводниками одного вагона).

Кроме того, существующий подвижной состав, по мнению экспертов, является в целом "морально устаревшим".

Между тем новые вагоны:

способны будут прослужить на 20 лет дольше;

имеют удлиненные межремонтные интервалы;

потребуют меньшего количества обслуживающего и сервисного персонала для работы.

"Срок эксплуатации этих вагонов - 50 лет, благодаря выполнению кузовов из нержавеющей стали. Это на 20 лет больше, чем для стандартных вагонов "Укрзализныци", - объяснили в компании.

Что изменится в новых вагонах УЗ для пассажиров

Согласно информации компании, партия из 5 новых вагонов с современными системами управления:

потребует меньшего количества обслуживающего персонала;

будет иметь практически на 80% больший срок эксплуатации;

будет вмещать больше пассажиров - до 44 в одном купейном вагоне.

"Рядом с эффективностью, они предоставят новый уровень комфорта: кондиционирование даже на остановках и при малой скорости, больше пространства пассажирам, улучшенная плавность хода и много других новинок", - рассказали в УЗ.

Отмечается, что на вагонах этого типа будет осуществлен переход с угольного отопления на полностью электрическое - с усовершенствованным индивидуальным управлением температурой в каждом купе.

"Современная система позволит использовать климат-контроль даже во время длительных остановок поезда", - добавили в "Укрзализныце".

Кроме того, в вагонах будут:

автоматические раздвижные двери;

герметичные межвагонные переходы вровень с полом.

"Контроль за системами всех вагонов будет осуществляться из купе начальника поезда", - сообщил национальный перевозчик.

Уточняется, что новые вагоны будут иметь также:

увеличенную ширину кузова;

улучшенную планировку.

"Что позволит увеличить длину спального места до 2,2 метра", - отметили в компании.

Вагоны будут оснащены также пневмоподвеской, что гарантирует дополнительную плавность хода и уменьшит колебания вагона во время движения.

Пассажирские вагоны УЗ нового поколения (инфографика: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

В "Укрзализныце" уточнили, что 5 новых пассажирских вагонов будут:

купейными;

с возможностью трансформации в вагоны типа СВ.

Кроме того, один вагон будет инклюзивным:

будет иметь электрический подъемник;

будет иметь пандус для высокой платформы;

будет иметь увеличенное купе для путешествий пассажиров с инвалидностью на кресле колесном.

В завершение в УЗ рассказали, что кроме уже указанных преимуществ, пассажиры новых вагонов получат:

розетки с разъемами USB и Type-C, а также беспроводной зарядкой для смартфонов;

собственный столик для верхних полок (который будет передвижным по горизонтали);

дополнительный умывальник в коридоре вагона.

Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)