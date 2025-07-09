В УЗ "рассекретили" вагоны будущего: что и когда изменится для пассажиров
Национальный перевозчик "Укрзализныця" начинает закупку вагонов нового поколения. Ожидается, что они будут более комфортными и эффективными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
Приоритеты "Укрзализныци" во время войны
В компании рассказали, что после начала полномасштабного вторжения РФ "Укрзализныця" сталкивается с критическим дефицитом пассажирских вагонов.
При этом в приоритете сегодня:
- медицинские перевозки;
- билеты для военных;
- билеты для организованных детских групп.
"Впрочем, из-за недостатка подвижного состава не все потребности пассажиров удается удовлетворить", - признали в пресс-службе УЗ.
Как в УЗ решили преодолеть эту проблему
Согласно информации компании, несмотря на вызовы военного времени железная дорога - благодаря системной поддержке президента и команды правительства Украины - постепенно:
- находит решения основных проблем;
- продолжает закупку новых вагонов.
Сообщается, что в 2025 году суммарно будет законтрактовано 100 новых вагонов.
"Включая 5 единиц нового поколения - пилотную партию для будущего масштабирования", - объяснили в УЗ.
Отмечается, что со временем (если будет дополнительное финансирование из государственного бюджета), национальный перевозчик сможет расширить программу обновления подвижного состава, в том числе и закупить вагоны нового поколения.
Когда УЗ может получить новые вагоны и какова их цена
В "Укрзалізниці" рассказали, что срок поставки вагонов - 2,5 года с момента получения производителем предоплаты за их производство.
При этом ожидаемая стоимость закупки одного вагона составит 95 млн 600 тыс. гривен.
"Что меньше, чем суммы аналогичных закупок вагонов похожего типа в европейских железнодорожных компаниях", - отметили в УЗ.
Между тем стоимость обслуживания одного места пассажира в таком вагоне - в пересчете на срок службы вагона - остается почти неизменной (учитывая, в частности, количество мест в нем).
Почему УЗ планирует отказываться от старых вагонов
Украинцам сообщили, что существующий подвижной состав "Укрзализныци" базируется на технологиях 1970-х годов:
- с угольным отоплением;
- с кондиционированием, которое полноценно работает только в движении;
- с увеличенными эксплуатационными расходами (поезда требуют, как правило, обслуживания двумя проводниками одного вагона).
Кроме того, существующий подвижной состав, по мнению экспертов, является в целом "морально устаревшим".
Между тем новые вагоны:
- способны будут прослужить на 20 лет дольше;
- имеют удлиненные межремонтные интервалы;
- потребуют меньшего количества обслуживающего и сервисного персонала для работы.
"Срок эксплуатации этих вагонов - 50 лет, благодаря выполнению кузовов из нержавеющей стали. Это на 20 лет больше, чем для стандартных вагонов "Укрзализныци", - объяснили в компании.
Что изменится в новых вагонах УЗ для пассажиров
Согласно информации компании, партия из 5 новых вагонов с современными системами управления:
- потребует меньшего количества обслуживающего персонала;
- будет иметь практически на 80% больший срок эксплуатации;
- будет вмещать больше пассажиров - до 44 в одном купейном вагоне.
"Рядом с эффективностью, они предоставят новый уровень комфорта: кондиционирование даже на остановках и при малой скорости, больше пространства пассажирам, улучшенная плавность хода и много других новинок", - рассказали в УЗ.
Отмечается, что на вагонах этого типа будет осуществлен переход с угольного отопления на полностью электрическое - с усовершенствованным индивидуальным управлением температурой в каждом купе.
"Современная система позволит использовать климат-контроль даже во время длительных остановок поезда", - добавили в "Укрзализныце".
Кроме того, в вагонах будут:
- автоматические раздвижные двери;
- герметичные межвагонные переходы вровень с полом.
"Контроль за системами всех вагонов будет осуществляться из купе начальника поезда", - сообщил национальный перевозчик.
Уточняется, что новые вагоны будут иметь также:
- увеличенную ширину кузова;
- улучшенную планировку.
"Что позволит увеличить длину спального места до 2,2 метра", - отметили в компании.
Вагоны будут оснащены также пневмоподвеской, что гарантирует дополнительную плавность хода и уменьшит колебания вагона во время движения.
Пассажирские вагоны УЗ нового поколения (инфографика: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
В "Укрзализныце" уточнили, что 5 новых пассажирских вагонов будут:
- купейными;
- с возможностью трансформации в вагоны типа СВ.
Кроме того, один вагон будет инклюзивным:
- будет иметь электрический подъемник;
- будет иметь пандус для высокой платформы;
- будет иметь увеличенное купе для путешествий пассажиров с инвалидностью на кресле колесном.
В завершение в УЗ рассказали, что кроме уже указанных преимуществ, пассажиры новых вагонов получат:
- розетки с разъемами USB и Type-C, а также беспроводной зарядкой для смартфонов;
- собственный столик для верхних полок (который будет передвижным по горизонтали);
- дополнительный умывальник в коридоре вагона.
Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Напомним, ранее мы рассказывали, что УЗ запускает новый экспериментальный региональный поезд, который является более комфортным и удобным.
Кроме того, женских купе для пассажиров компании стало больше - они доступны в составе уже 15 поездов "Укрзализныци".
Известно и то, что к работе в жару в течение летнего сезона 2025 года уже готовы более 1100 пассажирских вагонов УЗ с кондиционерами, которые можно легко найти при покупке билетов.
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