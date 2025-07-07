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Не просто електричка: УЗ запускає новий експериментальний регіональний поїзд (відео)

Понеділок 07 липня 2025 16:24
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Не просто електричка: УЗ запускає новий експериментальний регіональний поїзд (відео) УЗ запускає новий комфортний регіональний поїзд (скриншот із відео: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ірина Костенко

Національний перевізник "Укрзалізниця" запускає новий регіональний поїзд експериментального типу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Про який поїзд йдеться та як він курсуватиме

У компанії розповіли, що "Укрзалізниця" запускає новий регіональний поїзд експериментального типу №826/825 "Львів - Тернопіль - Хмельницький".

Уточнюється, що він буде курсувати:

  • з 11 липня;
  • щоденно, крім вівторка.

Не просто електричка: УЗ запускає новий експериментальний регіональний поїзд (відео)Новий експериментальний регіональний поїзд УЗ (скриншот із відео: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Чим особливий цей регіональний поїзд УЗ

Згідно з інформацією УЗ, поїзд ЕПЛ9Т №007 отримав після ремонту 2 клас комфортності та був обладнаний:

  • пандусами та інклюзивними вбиральнями,
  • місцями для пасажирів на кріслах колісних,
  • кріпленнями для велосипедів.

"З цікавинок - два автомати з напоями та снеками, щоб зробити поїздку ще приємнішою", - наголосили в "Укрзалізниці".

Серед інших оновлень згадуються також:

  • сучасні індивідуальні м'які крісла - з можливістю регулювання положення та розетками/роз'ємами USB для зарядки гаджетів;
  • індивідуальні столики для кожного пасажира;
  • кріплення для мобільних пристроїв (які дозволяють зручно дивитися улюблений серіал в дорозі);
  • оновлена система освітлення - з можливістю включення пониженого рівня освітлення салонів;
  • індикація зайнятості вбиралень;
  • вагонне табло з маршрутом;
  • багажні полиці зі збільшеною місткістю;
  • облаштовані стелажі для перевезення валіз.

"Це - вже 5-й капітально відремонтований поїзд цього року, та 42-й - з початку повномасштабного вторгнення", - розповіли у компанії.

Зазначається, що всі роботи були виконані власними силами УЗ.

"Укрзалізниця" й надалі планує модернізувати приміський рухомий склад, яким лише від початку року скористалося понад 14,5 мільйона пасажирів, чверть із яких - пільговики", - розповіли громадянам.

Уточнюється, що це - цілком логічно, що у більшості випадків люди обирають саме залізницю.

"Адже це безпека, стабільність, чіткий графік руху без заторів, а також можливість подорожувати навіть під час повітряних тривог", - додали у компанії.

Не просто електричка: УЗ запускає новий експериментальний регіональний поїзд (відео)Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що з Києва - без заторів і дешевше за маршрутку - почав їздити зручний регіональний експрес УЗ.

Крім того, жіночих купе для пасажирів компанії стало більше - вони доступні у складі вже 15 поїздів "Укрзалізниці".

Читайте також про новий сімейний проект "Паспорт мандрівника" від УЗ, який допоможе перетворити поїздки в поїздах і відвідування вокзалів України на захоплюючу для дітей подію.

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Укрзалізниця Львів Хмельницький Тернопіль Поїзди Подорожі Пасажири
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