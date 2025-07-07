Не просто електричка: УЗ запускає новий експериментальний регіональний поїзд (відео)
Національний перевізник "Укрзалізниця" запускає новий регіональний поїзд експериментального типу.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
Про який поїзд йдеться та як він курсуватиме
У компанії розповіли, що "Укрзалізниця" запускає новий регіональний поїзд експериментального типу №826/825 "Львів - Тернопіль - Хмельницький".
Уточнюється, що він буде курсувати:
- з 11 липня;
- щоденно, крім вівторка.
Новий експериментальний регіональний поїзд УЗ (скриншот із відео: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Чим особливий цей регіональний поїзд УЗ
Згідно з інформацією УЗ, поїзд ЕПЛ9Т №007 отримав після ремонту 2 клас комфортності та був обладнаний:
- пандусами та інклюзивними вбиральнями,
- місцями для пасажирів на кріслах колісних,
- кріпленнями для велосипедів.
"З цікавинок - два автомати з напоями та снеками, щоб зробити поїздку ще приємнішою", - наголосили в "Укрзалізниці".
Серед інших оновлень згадуються також:
- сучасні індивідуальні м'які крісла - з можливістю регулювання положення та розетками/роз'ємами USB для зарядки гаджетів;
- індивідуальні столики для кожного пасажира;
- кріплення для мобільних пристроїв (які дозволяють зручно дивитися улюблений серіал в дорозі);
- оновлена система освітлення - з можливістю включення пониженого рівня освітлення салонів;
- індикація зайнятості вбиралень;
- вагонне табло з маршрутом;
- багажні полиці зі збільшеною місткістю;
- облаштовані стелажі для перевезення валіз.
"Це - вже 5-й капітально відремонтований поїзд цього року, та 42-й - з початку повномасштабного вторгнення", - розповіли у компанії.
Зазначається, що всі роботи були виконані власними силами УЗ.
"Укрзалізниця" й надалі планує модернізувати приміський рухомий склад, яким лише від початку року скористалося понад 14,5 мільйона пасажирів, чверть із яких - пільговики", - розповіли громадянам.
Уточнюється, що це - цілком логічно, що у більшості випадків люди обирають саме залізницю.
"Адже це безпека, стабільність, чіткий графік руху без заторів, а також можливість подорожувати навіть під час повітряних тривог", - додали у компанії.
Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що з Києва - без заторів і дешевше за маршрутку - почав їздити зручний регіональний експрес УЗ.
Крім того, жіночих купе для пасажирів компанії стало більше - вони доступні у складі вже 15 поїздів "Укрзалізниці".
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