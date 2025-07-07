Не просто електричка: УЗ запускає новий експериментальний регіональний поїзд (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Про який поїзд йдеться та як він курсуватиме

У компанії розповіли, що "Укрзалізниця" запускає новий регіональний поїзд експериментального типу №826/825 "Львів - Тернопіль - Хмельницький".

Уточнюється, що він буде курсувати:

з 11 липня;

щоденно, крім вівторка.

Новий експериментальний регіональний поїзд УЗ (скриншот із відео: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Чим особливий цей регіональний поїзд УЗ

Згідно з інформацією УЗ, поїзд ЕПЛ9Т №007 отримав після ремонту 2 клас комфортності та був обладнаний:

пандусами та інклюзивними вбиральнями,

місцями для пасажирів на кріслах колісних,

кріпленнями для велосипедів.

"З цікавинок - два автомати з напоями та снеками, щоб зробити поїздку ще приємнішою", - наголосили в "Укрзалізниці".

Серед інших оновлень згадуються також:

сучасні індивідуальні м'які крісла - з можливістю регулювання положення та розетками/роз'ємами USB для зарядки гаджетів;

індивідуальні столики для кожного пасажира;

кріплення для мобільних пристроїв (які дозволяють зручно дивитися улюблений серіал в дорозі);

оновлена система освітлення - з можливістю включення пониженого рівня освітлення салонів;

індикація зайнятості вбиралень;

вагонне табло з маршрутом;

багажні полиці зі збільшеною місткістю;

облаштовані стелажі для перевезення валіз.

"Це - вже 5-й капітально відремонтований поїзд цього року, та 42-й - з початку повномасштабного вторгнення", - розповіли у компанії.

Зазначається, що всі роботи були виконані власними силами УЗ.

"Укрзалізниця" й надалі планує модернізувати приміський рухомий склад, яким лише від початку року скористалося понад 14,5 мільйона пасажирів, чверть із яких - пільговики", - розповіли громадянам.

Уточнюється, що це - цілком логічно, що у більшості випадків люди обирають саме залізницю.

"Адже це безпека, стабільність, чіткий графік руху без заторів, а також можливість подорожувати навіть під час повітряних тривог", - додали у компанії.

Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)