Кушнер звинуватив Україну в затягуванні переговорів: що він назвав причиною
Спецпосланець президента США Джаред Кушнер звинуватив Україну в затягуванні переговорів. За його словами, процес відштовхнула назад атака на резиденцію глави Кремля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Кушнера в подкасті MD Meets.
Американський посадовець розповів, як просувалися переговори між Москвою і Києвом протягом останнього року. Мова йшла про період аж до його вересневих зустрічей із главою Кремля Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.
“Мене попросили зайнятися цим близько року тому. І приблизно в листопаді ми почали досягати певного прогресу й узялися до роботи. Потім, наприкінці грудня, відбулася атака українців на резиденцію Путіна, яка, на мою думку, відштовхнула його назад”, - розповів Кушнер.
З лютого по вересень сторони постійно були на зв'язку. Проте в США не помітили суттєвої гнучкості чи готовності обох сторін шукати спільні точки дотику.
Територіальне питання - головна перепона
Депфнер запитав, чи справді російський диктатор прагне миру та завершення війни. Кушнер відповів ствердно, але наголосив, що найбільше заважає територіальне питання.
“Я б сказав, що так, я справді вважаю, що те, про що він говорить - це мир, але, гадаю, завжди постає питання: на яких умовах? І чи є спосіб узгодити те, чого хоче він, із тим, чого хоче президент Зеленський, а також із тим, чого хочуть європейці?... І, за моїм відчуттям, після багатьох годин спілкування з президентом Путіним і російською командою, територіальне питання наразі зайшло в певний глухий кут”,
Також у розмові він відкинув звинувачення, що президент США Дональд Трамп тисне на Зеленського чи українців. Як запевнив спецпосланець, американці виконують роль “переговірників”, а для України, навпаки, є помічником і найбільшим “донором” у цій війні.
Нагадаємо, Кушнер радив спочатку домовитися про безпеку після війни, а вже потім говорити про території.
Він також назвав гарантії за зразком статті 5 НАТО дуже вагомим кроком і заявив, що США не зможуть дати Україні чіткіших зобов'язань.
Як повідомляло РБК-Україна, спецпосланець також припустив, що вступ України до НАТО можливий.
На його думку, членство в Альянсі у 2008 році могло б означати, що війна спалахнула б раніше.