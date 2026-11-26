Спецпосланець президента США Джаред Кушнер звинуватив Україну в затягуванні переговорів. За його словами, процес відштовхнула назад атака на резиденцію глави Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Кушнера в подкасті MD Meets.

Американський посадовець розповів, як просувалися переговори між Москвою і Києвом протягом останнього року. Мова йшла про період аж до його вересневих зустрічей із главою Кремля Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

“Мене попросили зайнятися цим близько року тому. І приблизно в листопаді ми почали досягати певного прогресу й узялися до роботи. Потім, наприкінці грудня, відбулася атака українців на резиденцію Путіна, яка, на мою думку, відштовхнула його назад”, - розповів Кушнер.

З лютого по вересень сторони постійно були на зв'язку. Проте в США не помітили суттєвої гнучкості чи готовності обох сторін шукати спільні точки дотику.

Територіальне питання - головна перепона

Депфнер запитав, чи справді російський диктатор прагне миру та завершення війни. Кушнер відповів ствердно, але наголосив, що найбільше заважає територіальне питання.

“Я б сказав, що так, я справді вважаю, що те, про що він говорить - це мир, але, гадаю, завжди постає питання: на яких умовах? І чи є спосіб узгодити те, чого хоче він, із тим, чого хоче президент Зеленський, а також із тим, чого хочуть європейці?... І, за моїм відчуттям, після багатьох годин спілкування з президентом Путіним і російською командою, територіальне питання наразі зайшло в певний глухий кут”, - зазначив Кушнер.

Також у розмові він відкинув звинувачення, що президент США Дональд Трамп тисне на Зеленського чи українців. Як запевнив спецпосланець, американці виконують роль “переговірників”, а для України, навпаки, є помічником і найбільшим “донором” у цій війні.

Нагадаємо, Кушнер радив спочатку домовитися про безпеку після війни, а вже потім говорити про території.

Він також назвав гарантії за зразком статті 5 НАТО дуже вагомим кроком і заявив, що США не зможуть дати Україні чіткіших зобов'язань.