Успіхи ЗСУ під Вугледаром та заочний арешт екс-нардепа Рабіновича: новини за 2 серпня

Війна Росії проти України: останні новини

ЗСУ просуваються під Вугледаром: оновлена карта війни

Українським військовим вдалося досягти успіху на Вугледарському напрямку. Вони відкинули російських окупантів.

За даними DeepStateMap, наші захисники змогли прорвати оборону росіян на північних околицях села Микільське, яке знаходиться біля Вугледару. Ворога відтіснили в районі місцевих дач.

Суд обрав запобіжний захід екс-нардепу від ОПЗЖ Рабіновичу

Печерський суд Києва заочно обрав запобіжний захід колишньому народному депутату від фракції ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу у вигляді тримання під вартою.

У Пенсійному фонді Марганця чоловік взяв заручницю, погрожуючи гранатою. Пролунав вибух

У Марганці Дніпропетровської області у приміщенні будівлі Пенсійного фонду пролунав вибух. Чоловік зайшов туди, погрожуючи гранатою, та взяв у заручники жінку.

Як зазначали у МВС, зловмисник підірвав гранату, внаслідок чого отримав травми. Інші люди, які перебували в приміщенні, не постраждали.

Ердоган та Путін домовилися про візит російського диктатора до Туреччини

Президент Туреччини Таїп Ердоган провів телефонні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Домовилися про візит останнього до Анкари.

Глава турецької держави також наголосив на важливості уникнення ескалації напруженості у війні проти України.

Військком на Закарпатті отримав підозру. Він змушував солдатів будувати йому будинок

Військовий комісар одного з районів на Закарпатті змушував мотивованих та патріотичних підлеглих будувати йому маєток. Правоохоронці оголосили йому про підозру.

У ГБР повідомили, що 1 серпня 2023 року на місці будівництва, а також у будинку та робочому кабінеті фігуранта було проведено низку обшуків. На будівництві було виявлено трьох солдатів, які виконували будівельні роботи. Вони вже дають свідчення.

F-16 для України. Зеленський розповів, коли розпочнеться навчання пілотів

Навчання військових Збройних сил України на американських винищувачах F-16 розпочнеться цього місяця, розповів президент України Володимир Зеленський.

За його словами, зараз варто працювати на сто відсотків з країнами, які мають ці літаки і які зможуть після навчання їх передати Україні.