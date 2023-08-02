ЗСУ просуваються під Вугледаром: оновлена карта війни

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DeepStateMap .

За даними карти, наші захисники змогли прорвати оборону росіян на північних околицях села Микільське, що знаходиться біля Вугледару. Ворога відтіснили в районі місцевих дач, наші військові вже закріпилися там, додають у DeepState.

Фото: просування ЗСУ під Вугледаром (скріншот)

На цьому успіхи українських солдатів на Вугледарському напрямку не закінчилися - окупантів вибили з їхніх позицій на північ від села Солодке, свідчать дані карти.

Фото: просування ЗСУ під Солодким (скріншот)

Ситуація під Вугледаром

Нагадаємо, російські окупанти вже кілька місяців намагаються взяти Вугледар під свій контроль, але у них так нічого й не вийшло.

Військовий експерт Роман Світан у коментарі РБК-Україна ще в лютому розповідав, що в лоб Вугледар окупанти взяти не можуть, тому вони намагалися провести там оперативне оточення.

Але вже у червні нашим захисникам вдалося розпочати просування у районі міста. Як зазначав військовий експерт Владислав Селезньов у коментарі РБК-Україна, Вугледарський напрямок має стратегічну цінність, оскільки там є залізнична колія, яка з'єднує Волноваху з нині окупованим Мелітополем.