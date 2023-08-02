Втрати Росії в Україні перевищили 247 тисяч військових, - Генштаб
Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 2 серпня, склали 540 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 247 230 військових. Крім того, ЗСУ знищили 15 БПЛА та 27 артсистеми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 247230 (+540) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4217 (+1) од,
- бойових броньованих машин - 8213 (+8) од,
- артилерійських систем - 4866 (+27) од,
- РСЗВ - 700 (+1) од,
- засоби ППО - 463 (+1) од,
- літаків - 315 од,
- гелікоптерів - 311 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4042 (+15),
- крилаті ракети - 1347 од,
- кораблі /катери - 18 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 7349 (+25) од,
- спеціальна техніка - 718.
Ситуація на фронті
За даними Генштабу, протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень. Українські військові уразили 14 російських артилерійських засобів, та 6 одиниць ППО ворога. Зокрема, ЗСУ продовжують ведення наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямку. Російські джерела стверджують, що ЗСУ атакували окупантів поблизу Роботиного.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.