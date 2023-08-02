Втрати Росії в Україні перевищили 247 тисяч військових, - Генштаб

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 2 серпня (Getty Images)

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 2 серпня, склали 540 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 247 230 військових. Крім того, ЗСУ знищили 15 БПЛА та 27 артсистеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.08.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 247230 (+540) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4217 (+1) од,

бойових броньованих машин - 8213 (+8) од,

артилерійських систем - 4866 (+27) од,

РСЗВ - 700 (+1) од,

засоби ППО - 463 (+1) од,

літаків - 315 од,

гелікоптерів - 311 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4042 (+15),

крилаті ракети - 1347 од,

кораблі /катери - 18 од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 7349 (+25) од,

спеціальна техніка - 718. Ситуація на фронті За даними Генштабу, протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень. Українські військові уразили 14 російських артилерійських засобів, та 6 одиниць ППО ворога. Зокрема, ЗСУ продовжують ведення наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямку. Російські джерела стверджують, що ЗСУ атакували окупантів поблизу Роботиного.