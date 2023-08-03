Успехи ВСУ под Угледаром и заочный арест экс-нардепа Рабиновича: новости за 2 августа

Война России против Украины: последние новости

ВСУ продвигаются под Угледаром: обновленная карта войны

Украинским военным удалось достичь успеха на Угледарском направлении. Они отбросили российских оккупантов.

Согласно данным DeepStateMap, наши защитники смогли прорвать оборону россиян на северных окрестностях села Никольское, которое находится возле Угледара. Врага оттеснили в районе местных дач.

Суд избрал меру пресечения экс-нардепу от ОПЗЖ Рабиновичу

Печерский суд Киева заочно избрал меру пресечения бывшему народному депутату от фракции ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу в виде содержания под стражей.

В Пенсионном фонде Марганца мужчина взял заложницу, угрожая гранатой. Прогремел взрыв

В Марганце Днепропетровской области в помещении здания Пенсионного фонда раздался взрыв. Мужчина зашел туда, угрожая гранатой, и взял в заложники женщину.

Как отмечали в МВД, злоумышленник взорвал гранату, в результате чего получил травмы. Остальные люди, которые находились в помещении, не пострадали.

Эрдоган и Путин договорились о визите российского диктатора в Турцию

Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Договорились о визите последнего в Анкару.

Глава турецкого государства также подчеркнул важность избежания эскалации напряженности в войне против Украины.

Военком на Закарпатье получил подозрение. Он заставлял солдат строить ему дом

Военный комиссар одного из районов на Закарпатье заставлял мотивированных и патриотических подчиненных строить ему поместье. Правоохранители объявили ему о подозрении.

В ГБР сообщили, что 1 августа 2023 года на месте строительства, а также в доме и рабочем кабинете фигуранта был проведен ряд обысков. На стройке были обнаружены трое солдат, которые выполняли строительные работы. Они уже дают показания.

F-16 для Украины. Зеленский рассказал, когда начнется обучение пилотов

Обучение военных Вооруженных сил Украины на американских истребителях F-16 начнется в этом месяце, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, сейчас стоит работать на сто процентов со странами, у которых есть эти самолеты и которые смогут после обучения их передать Украине.