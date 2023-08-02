Вночі та вранці росіяни обстріляли центр Херсона: цілили по будинках, є поранені

Російські окупанти не припиняють обстріли Херсона. Вночі та зранку місто зазнало чергових атак житлових будинків, поранені дві людини.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

Нічний обстріл

"Вночі російська армія знову атакувала центральну частину Херсона", - розповів він.

Близько 03:20 окупанти вдарили по житловому кварталу. Ворог вкотре прицільно бив по домівках містян. За даними Прокудіна, у місцях влучань виникли пожежі, котрі оперативно ліквідували рятувальники.

"Поранення отримали двоє людей. У середньому стані тяжкості шпиталізували 56-річну жінку, 59-річному чоловіку лікарі надали допомогу на місці", - розповів він.

Ранковий обстріл

Зранку обстріли середмістя Херсона продовжилися.

"Окупанти вдарили по банківському приміщенню, а також оселі 78-річної херсонки", - додав голова ОВА.

Він зазначив, що будівля зазнала пошкоджень, дивом жінка не постраждала.

За даними Офісу генпрокурора, попередньо, окупанти атакували місто ствольною артилерією та мінометами.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Обстріли Херсона

Російські окупанти постійно обстрілюють Херсон. Наприклад, учора, 1 серпня, російські війська атакували лікарню у Херсоні, де загинув молодий лікар, який лише вийшов на посаду. Поранення отримали п'ятеро людей, хоча спочатку повідомлялося про тяжке поранення лише однієї медсестри. Також під час обстрілу 1 серпня загинув поліцейський.