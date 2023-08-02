Ердоган і Путін домовилися про візит російського диктатора до Туреччини
Президент Туреччини Тайїп Ердоган провів телефонні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Домовились про візит останнього до Анкари.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hürriyet.
Про що говорили:
- Ердоган та диктатор домовились про візит Путіна до Туреччини;
- Ердоган наголосив на важливості уникнення ескалації напруженості у війні проти України, а також підкреслив важливість "зернової угоди", яку він розглядає як "міст миру";
"Звертаючи увагу на те, що бездіяльність Чорноморської ініціативи протягом тривалого періоду часу не відповідає нічиїм інтересам і що країни з низьким рівнем доходу, які потребують зерна, зазнають найбільшої шкоди, Президент Ердоган зазначив, що ціни на зерно, які знизилися на 23% протягом періоду реалізації ініціативи, зросли на 15% за останні два тижні", - пише видання.
- президент Туреччини наголосив на тому, що Анкара докладатиме зусиль для продовження "зернової угоди";
Видання зазначає, що "зернова угода" буде обговорена на порядку денному зустрічі президента Туреччини й диктатора. Зокрема Ердоган заявив, що "Путін хоче, щоб цей гуманітарний міст продовжував діяти".
Зернова угода
В липні поточного року Росія вийшла із "зернової угоди", яка дозволяла безпечно експортувати продовольство з портів Великої Одеси. За словами представника Кремля Дмитра Пєскова: "Москва готова невідкладно повернутися до угоди, але після того, як будуть виконані умови для країни".
Також країна-окупант протягом останніх кількох тижнів посилила обстріли України. Основну масу ударів ворог направив на південні регіони, зокрема порти.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.