Суд обрав запобіжний захід екс-нардепу від ОПЗЖ Рабіновичу
Печерський суд Києва заочно обрав запобіжний захід колишньому народному депутату від фракції ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу у вигляді тримання під вартою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державного бюро розслідувань.
"1 серпня Печерський суд Києва задовольнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань та обрав колишньому народному депутату від фракції ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу запобіжний захід у вигляду тримання під вартою", - пише пресслужба.
Що цьому передувало?
Вадиму Рабіновичу, внаслідок розповсюдження антиукраїнської пропаганди серед населення й політичного керівництва країн ЄС, оголосили про підозру в державній зраді. Колишньому народному депутату загрожує до 15 років в'язниці з конфіскацією майна.
Як відзначила радниця з комунікації Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян, Рабіновича також оголосять у розшук.
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