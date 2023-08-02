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У Криму повідомляють про потужні вибухи. Рух Керченським мостом перекрито

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Крим, Середа 02 серпня 2023 10:27
У Криму повідомляють про потужні вибухи. Рух Керченським мостом перекрито Фото: у Криму повідомляють про потужні вибухи 2 серпня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Криму сталися сильні вибухи у вівторок, 2 серпня через що російські окупанти перекрили рух Керченським мостом. Про "бавовну" повідомляють у Сімферополі та районі, а також у Новофедорівці та Гвардійському.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

Сімферополь

"Що там гуркотить у Сімферополі?" - йдеться у повідомленні.

Гвардійське

За даними НП/Сімферополь, у Сімферопольському районі, у Гвардійському дуже потужний вибух і "шапка" у повітрі.

Як пише "Радіо Свобода", саме в цьому селищі розташована авіабаза "Гвардійське". Нині аеродром підпорядкований Повітряно-космічним силам РФ. Тут базується 37-й змішаний авіаційний полк ПКС.

У Криму повідомляють про потужні вибухи. Рух Керченським мостом перекрито

Окупанти поки ніяк не коментують НС, але в мережі вже показали фото та відео вибухів.

Новофедорівка

А у Новофедорівці спрацювала російська ППО.

"Ніби росПВО спрацювала. Сподіваємося, що невдало", - констатують у "Кримський вітер".

Перекриття руху Керченським мостом

Вже відомо, що через вибухи рух по Керченському мосту тимчасово перекрито. За даними Кримінформ, рух Керченським мостом зупинився нібито на 20 хвилин, але "зараз рух відновлений".

Вибухи у Криму

Останнім часом вибухи у тимчасово окупованому Криму вже стали звичним явищем. Зокрема, у вівторок, 1 серпня, у Севастополі також повідомляли про вибух. Він був настільки потужним, що його чули навіть у Бахчисараї, розташованому за 30 км від міста.

Крім того, у Гвардійському також постійно лунають вибухи. Крім бази окупантів, там знаходиться залізничний вузол Остряково, магістральної лінії Джанкой - Сімферополь. Так, 20 липня, вибухи пролунали у селищах Гвардійське та Новофедорівка, де розташовані аеродроми окупантів.

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