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F-16 для України. Зеленський розповів, коли почнуться навчання пілотів

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Україна, Середа 02 серпня 2023 18:40
F-16 для України. Зеленський розповів, коли почнуться навчання пілотів Фото: український президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Навчання військових Збройних сил України на американських винищувачах F-16 почнуться цього місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"F-16. Цього місяця почнеться тренування наших українських пілотів", - наголосив президент.

За його словами, нині варто працювати на сто відсотків із країнами, які мають ці літаки і які зможуть після навчання їх передати Україні.

"Це потужне, складне завдання. Якнайшвидше має відбутися постачання та бойове застосування F-16 нашими пілотами. І ви розумієте, про які країни йдеться", - додав глава держави, звертаючись до послів України.

Навчання українських пілотів

Нагадаємо, кілька місяців тому країни-союзники ухвалили рішення про підготовку українських пілотів на винищувачах F-16. Це сталося після того, як відповідну ініціативу схвалив президент США Джо Байден.

Після цього кілька країн сформували авіаційну коаліцію, яка передбачає тренування українців та подальшу передачу винищувачів. Її очолили Данія та Нідерланди.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков наголошував, що навчання українських пілотів на F-16 розпочнеться вже у серпні. Однак днями американські ЗМІ писали, що союзники досі не узгодили програму тренувань.

При цьому в Білому домі зазначали, що тренування пройдуть на території Румунії та Данії.

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Володимир Зеленський F-16
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