Ситуація на фронті сьогодні 2 серпня

Українські військові продовжують вести наступ у Запорізькій області. Також бійці відбили черговий наступ окупантів на Мар'їнку та знищили два ворожі склади боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Російські обстріли

Протягом доби Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА типу "Shahed" по Україні. Силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 23 ударних БпЛА.

Ворог завдав 5 ракетних, 86 авіаційних ударів та здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення.

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Ситуація на фронтах

Протягом доби відбулось 33 бойових зіткнення.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районі Козачої Лопані Харківської області.

Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема це Карповичі, Нововасилівка Чернігівської області; Волфине, Краснопілля, Рожковичі, Стара Гута Сумської області та Тимофіївка, Ветеринарне, Охрімівка в Харківській області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки та Кислівки.

Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Кам’янка, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Красне Перше та Куп’янськ Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Серебрянки і Спірного - Донецької.

Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка в Луганській області та Верхньокам’янське, Спірне і Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення західніше Курдюмівки, південніше Андріївки та західніше Кліщіївки Донецької області.

Окупанти завдали авіаційних ударів в районах Дружби та Нью-Йорка. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Григорівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали Новокалинове, Степове, Бердичі, Авдіївка та Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка.

Противник здійснив обстріли населених пунктів Красногорівка, Олександропіль, Гостре, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Старомайорського. Здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення західніше Старомайорського та північніше Урожайного.

Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Вугледар, Водяне, Благодатне, Сторожеве Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки та П’ятихаток Запорізької області.

Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Новодарівка, Білогір’я, Гуляйполе, Залізничне та Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Одрадокам’янки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Веселе, Дудчани, Дніпровське, Тягинка та місто Херсон.

Наступ ЗСУ

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Втрати ворога

Авіація сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 1 - по зенітно-ракетному комплексу окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили: