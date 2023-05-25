Успіхи ЗСУ під Бахмутом та густий дим над Кримським мостом: новини за 24 травня

Українські військові досягли успіхів під Бахмутом, за який точаться бої. Тим часом над Кримським мостом помітили густий дим.

Більш детально про те, що сталося у середу, 24 травня, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

Втрати Росії у війні в Україні за добу склали 400 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення за даними на 24 травня становить 204 760 військових.

Росіяни заявили про нову спробу "прориву" кордону. На цей раз у Ростовській області з боку так званої "ДНР".

Російські війська знову стягують в окупований Маріуполь солдатів. Їх перекидають з полігонів у Маріупольському районі.

Ще у 2022 році до Бєлгородської області на кордон з Україною армія РФ почала масово відправляти терміновиків. Вони риють окопи, ховаються в бліндажах від прильотів, зазнають поранень, а частина з них уже загинула, пишуть ЗМІ.

Російські окупанти почали стягувати під Мелітополь свою важку артилерію. Вони можуть готуватися до оборони міста.

Російські війська зосередили зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямах. Українські військові атакували 4 склади боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби окупантів.

ЗСУ мають успіхи. Сирський розповів про ситуацію біля Бахмута на ранок

Українські військові на Бахмутському напрямку просуваються і далі, маючи успіхи по флангах. Зокрема їм вдалося захопити чергового найманця з ПВК Міноборони РФ - "Ветеран", заявив командувач Сухопутними військами Олександр Сирський.

"Сили оборони продовжують оборонну операцію і мають успіхи на флангах Бахмута", - розповів він.

Над Кримським мостом помітили густий дим, окупанти раптово його закривали.

Над Кримським мостом піднявся густий клуб диму. Так звана окупаційна "влада" раптово перекривала його, скидаючи на те, що проходять "військові навчання".

Спочатку проїзд по мосту було закрито. Але окупанти заявили, що рух нібито відновлено.

Зеленський провів нову Ставку: обговорили перехід на нові літаки

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 24 травня, провів нове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Учасники обговорили перехід військових до нових літаків.

На Ставці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, командувач Східного угрупування військ Олександр Сирський, керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов та інші військові командувачі доповіли про ситуацію на фронті.

Рєзніков вперше підтвердив. Україна успішно застосовує ракети Storm Shadow

Україна вже успішно застосовує далекобійні ракети Storm Shadow. Їх нашим бійцям передала Велика Британія.

Таку заяву глава Міноборони України Олексій Резніков зробив під час спільного брифінгу з британським колегою Беном Волесом, який здійснив візит до України.

Пропаганда РФ вигадала черговий фейк про "поранення" Залужного

Російські пропагандисти почали публікувати інформацію про те, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нібито отримав поранення після обстрілу росіян. Такі вкиди є фейковими.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов наголосив, що 24 травня вранці президент Володимир Зеленський на Ставці вислухав доповідь Залужного.

Путін та Пригожин очолюють список людей, яких Україна хоче ліквідувати, - ГУР

Україна має умовний список людей, яких вона хоче ліквідувати. Його очолює російський диктатор Володимир Путін, розповів представник ГУР Вадим Скібіцький.

Крім Путіна, туди входить засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, міністр оборони РФ Сергій Шойгу та інші відповідальні за вторгнення в Україну.