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Над Кримським мостом помітили густий дим, окупанти раптово його закривали (відео)

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Крим, Середа 24 травня 2023 11:20
Над Кримським мостом помітили густий дим, окупанти раптово його закривали (відео) Фото: Кримський міст затягнуло димом 24 травня (t.me/kerch_news)
Автор: Марія Кучерявець

Над Кримським мостом сьогодні здійнявся густий клуб диму. Так звана окупаційна "влада" раптово перекривала його скидаючи на те, що проходять "військові навчання".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

У мережі почали поширювати кадри, на яких помітно, що над Кримським мостом здіймається густий дим. Так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов повідомив, що це нібито "результат військових навчань РФ".

Спочатку проїзд мостом був зачинений. Але нещодавно окупанти заявили, що рух нібито відновлено.

Цікаво, що вранці один із російських Telegram-каналів повідомив про атаку на розвідувальний корабель РФ "Іван Хурс".

Він нібито був атакований трьома морськими безпілотниками при проходженні протоки Босфор.

"Напад БПЛА стався о 05:30 після проходження протоки Босфор за 40 морських миль на північ від неї. Атаку було успішно відбито, за початковими доповідями, пошкоджень корабель не отримав", - пише Telegram-канал «"Рыбарь".

Вибух на Кримському мосту в жовтні

Нагадаємо, що в жовтні внаслідок вибуху на Кримському мосту обвалилися дві напівсекції його автомобільної частини та було пошкоджено залізничну колію.

Тоді російський диктатор Володимир Путін назвав це "терактом", а "виконавцями" спецслужби України. Своєю чергою українська сторона прямо не підтверджувала, що причетна до підриву мосту, але неодноразово наголошувала, що Кримський міст є законною ціллю для наших військових.

Зазначимо, що це важливий міст для Росіян, оскільки він був збудований загарбниками під час окупації півострова і логістично важливий для РФ, особливо в питанні військового забезпечення.

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