Готуються до оборони? Окупанти перекидають у район Мелітополя важку артилерію

Російські окупанти сьогодні, 24 травня, почали стягувати під Мелітополь свою важку артилерію. Вони можуть готуватися до оборони міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram .

За його словами, поблизу тимчасово окупованого села Семенівка росіяни кілька тижнів тому викопали окопи.

Фото: Семенівка на карті (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

"А кілька останніх годин стягують туди важку артилерію, включаючи самохідну гармату "Гіацинт", - уточнює міський голова.

Окупація Мелітополя

Зазначимо, що Мелітополь перебуває під контролем РФ практично від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Місто розташоване приблизно за 80 кілометрів від лінії фронту. Останнім часом там часто лунають вибухи, а також здійснюють спроби замаху на представників окупаційної влади.

Наприклад, 12 травня там пролунав потужний вибух, внаслідок якого частина міста залишилася без світла.