Резніков вперше підтвердив. Україна успішно застосовує ракети Storm Shadow

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Олексія Резнікова під час брифінгу.

Таку заяву глава Міноборони зробив під час спільного брифінгу з британським колегою Беном Волесом, який здійснив візит до України.

"У нас була нагода потиснути руки пілотам, які були навчені у Великобританії і вже успішно застосовують зброю під назвою Storm Shadow", - повідомив Резніков.

Storm Shadow в Україні

Нагадаємо, минулого тижня міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявляв, що українські військові вже використовують далекобійні ракети Storm Shadow, які передав Лондон.

Тоді британський міністр не став вдаватися у подробиці, але зазначив, що системи озброєння, які були надані Україні західними союзниками, продемонстрували ефективність та "мали значення".

Також Воллес розповідав, що ці ракети передані українцям безкоштовно і призначені лише для високоточних ударів.

Раніше ж інформація про можливе використання ракет Storm Shadow Україною для ударів по окупантах з'являлася у ЗМІ. Тоді телеканал CNN посилався на неназваних чиновників.

Щодо характеристик Storm Shadow, то йдеться про авіаційні ракети, які здатні вражати цілі на відстані до 290 кілометрів і бойовою частиною до 450 кг, яка потужніша, ніж навіть у американських ATACMS.

Більш детально про ракети Storm Shadow і як вони можуть посилити ЗСУ - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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