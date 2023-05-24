Пропаганда РФ вигадала черговий фейк про "поранення" Залужного

Російські пропагандисти почали публікувати інформацію про те, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нібито зазнав поранень після обстрілу росіян. Такі вкиди є фейковими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Telegram.

У російських пропагандистських ЗМІ та Telegram-каналах почали активно поширювати інформацію про те, що Залужного "важко поранено" після ракетного удару по командному пункту поблизу Херсона. У РФ нафантазували травму голови, осколкові поранення у головнокомандувача ЗСУ.

У Центрі стратегічних комунікацій показали відео, де 20 травня генерал взяв участь у відкритті Міжнародної конференції з нагоди Дня науки у Національному університеті Одеської юридичної академії.

При цьому секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у своєму Twitter написав, що сьогодні, 24 травня, вранці президент Володимир Зеленський вислухав на Ставці доповідь Залужного.

Фейки про Залужного

Росіяни з початку травня почали поширювати вкидання про головнокомандувача ЗСУ. Вони писали, що Залужний нібито зник після 8 травня. А пізніше з'явилися фейки про поранення генерала.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр пояснила, що такі дії ворога спрямовані на те, щоби деморалізувати українських захисників, у тому числі в Бахмуті.

Раніше повідомлялося, що 2 травня засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявляв про ліквідацію командувача Сил Територіальної оборони ЗСУ генерал-майора Ігоря Танцюри. Ця інформація також виявилася хибною.