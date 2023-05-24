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Вертоліт, 400 окупантів та понад 20 артсистем: втрати РФ у війні за добу

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Україна, Середа 24 травня 2023 08:58
Вертоліт, 400 окупантів та понад 20 артсистем: втрати РФ у війні за добу Фото: Генштаб оновив дані щодо втрат Росії в Україні на 24 травня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні за добу склали 400 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення за даними на 24 травня становить 204760 військових. Крім того, ЗСУ знищили вертоліт та 21 артилерійську систему.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 204760 (+400) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3792 (+3) од,
  • бойових броньованих машин - 7424 (+5) од,
  • артилерійських систем - 3339 (+21) од,
  • РСЗВ - 570 (+5) од,
  • засоби ППО - 327 од,
  • літаків - 309 од,
  • гелікоптерів - 296 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2871 (+7),
  • крилаті ракети - 1015 од,
  • кораблі /катери - 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6146 (+7) од,
  • спеціальна техніка - 440 (+7)

Втрати Росії в Україні

В Генштабі розповіли, що цього разу було збито вертоліт Ка-52. Зазначимо, вже другий день поспіль ЗСУ знищують ворожі вертольоти. Позавчора, 22 травня, ЗСУ збили також і літак окупантів.

Ситуація на фронті на ранок

Зі зведення Генштабу відомо, що російські війська продовжують концентрувати свої сили на фронті на 5 напрямках - в районах Мар'їнки, Бахмута, Авдіївки, Лимана (Донецька область) та Куп'янська (Харківська область). Що стосується ситуації в Бахмуті, де точаться жорсткі бої, то за даними Інституту вивчення війни, окупанти знизили темп наступальних дій, через успішні атаки ЗСУ по флангах.

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