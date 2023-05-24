Ситуація на фронті сьогодні 24 травня

Російські війська зосередили зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Українські військові атакували 4 склади боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ .

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, 4 склади боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби, 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще 4 важливі цілі противника.

Протягом цієї доби нашими захисниками знищено 2 ворожі ударні БпЛА типу "Shahed" та 1 розвідувальний БпЛА типу "Орлан-10".

Авіація Сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Водяне, Вугледар та Велика Новосілка.

Разом з тим, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Побєда Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка.

Здійснив артилерійські обстріли по населених пунктах Новокалинове, Авдіївка, Карлівка, Первомайське та Нетайлове Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Новокалинове та Авдіївка. Завдав авіаційних ударів в районах Новокалинового та Степового.

Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Костянтинівка, Біла Гора, Торецьк, Північне, Південне та Нью-Йорк Донецької області.

На Бахмутському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Іванівське.

На Лиманському напрямк у протягом доби противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Діброва.

Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Строївка, Кам’янка, Красне Перше, Рідкодуб, Дворічна, Западне, Табаївка, Берестове, Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Протягом доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки.

Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Янжулівка Чернігівської області; Бунякине, Шпиль, Олексіївка Сумської області, а також Уди, Ветеринарне, Липці, Зелене, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Землянки в Харківській області.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.

Визначені підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом доби противник завдав 17 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення за даними на 24 травня становить 204 760 військових. За останню добу ЗСУ знищили 400 окупантів, вертоліт та 21 артилерійську систему.

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