РФ відправляє строковиків рити окопи в Бєлгородській області, частина з них загинула, - ЗМІ

Ще у 2022 році в Бєлгородську область на кордон з Україною армія РФ почала масово відправляти строковиків. Вони риють окопи, ховаються в бліндажах від прильотів, отримують поранення, а частина з них уже загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання " 7x7. Горизонтальна Росія ".

Відправили "рити окопи"

Мати одного строковика 2022 року дізналася, що його відправлять у бік кордону з Україною, і почала разом з іншими жінками писати скарги в Міноборони РФ, Генпрокуратуру та інші інстанції.

Командування Західного військового округу відповіло, що призовники "виконують завдання, спрямовані на посилення та охорону державного кордону" на території Росії і до участі у війні їх не залучають. У відповіді від військової частини було сказано, що призовники перебувають у Бєлгородській області "для виконання такелажних робіт".

Інший строковик вирушив у Бєлгородську область у вересні 2022 року, запевнив матір, що їх відправляють копати окопи поблизу кордону з Україною. Наступного дня він зателефонував із міста Валуйки (15 км від кордону з Україною - ред.) і майже одразу ж потрапив під обстріл.

Загиблі строковики

Військові РФ потрапили під обстріл у середині січня, приблизно загинуло п'ятеро строковиків, двох доправили в лікарню з осколковими пораненнями. Солдати приїхали в Бєлгородську область із військової частини в Московській області.

Пізніше в соціальних мережах відгукнулися представники 1-го мотострілецького полку Таманської дивізії і написали, що "не забудуть братів".

Реакція прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова

У листопаді в День матері росіянки зажадали від Ради Федерації та Держдуми РФ захистити солдатів-строковиків від участі в будь-яких військових діях, вони склали звернення.

Прес-секретар президента Дмитро Пєсков на запитання про петицію відповів, що "не розуміє, що мають на увазі" жінки.

Що відбувається в Бєлгородській області

Російська армія вторглася в Україну в лютому 2022 року, зокрема і з території Бєлгородської області. Після вдалого контрнаступу ЗСУ окупанти втекли назад у Бєлгородську область.

У прикордонних населених пунктах РФ і в самому Бєлгороді досить часто з'являються повідомлення про обстріли та вибухи.

Операція у Бєлгородській області

22 травня російські повстанці оголосили про початок операції у Бєлгородській області. Легіон "Свобода Росії" та "Російській добровольчий корпус" (РДК) заявили, що хочуть звільнити регіон від путінського режиму. Росія відразу заявила, що у Бєлгородській області діють "українські диверсанти".

Представник ГУР Міноборони Андрій Черняк сказав, що українські військові надають інформацію "Російському добровольчому корпусу" та легіону "Свобода Росії" у Бєлгородській області. Проте ЗСУ безпосередньо не допомагають російським бійцям.