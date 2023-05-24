РосЗМІ заявляють про новий "прорив" кордону. Цього разу з боку "ДНР"

Росіяни заявили про нову спробу "прориву" кордону. Цього разу у Ростовській області з боку так званої "ДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Mash.

Як стверджують росіяни, невідомий чоловік з вибухівкою намагався прорватися через КПП "Веселе-Вознесенка" у Ростовській області.

"Вчора з боку "ДНР" близько 19 години вечора він переліз через паркан і побіг лісом у бік хутора Максимів", - кажуть росЗМІ.

Російські прикордонники нібито спробували наздогнати чоловіка, але він підірвав себе і загинув. Російські ЗМІ запевняють, що інцидентом займаються слідчі.

Події у Бєлгороді

Зазначимо, що на початку тижня легіон "Свобода Росії" та "Російській добровольчий корпус" (РДК) заявили про початок операції у Бєлгородській області. Бійці пояснили, що звільняють область від путінського режиму.

У Росії звинуватили Україну і заявили про "прорив кордону української ДРГ". Водночас українська розвідка наголошує, що на території Бєлгородської області діють лише росіяни.

Сьогодні губернатор Бєлгородської області повідомив, що регіон вночі нібито масово "атакували дрони". За його словами, є пошкодження у Бєлгороді та інших населених пунктах.

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