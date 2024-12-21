Усик – Ф'юрі 2. Все про мегабій зірок у хевівейті

Бій Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Володар чемпіонських поясів WBA, WBC та WBO у надважкій вазі Усик зустрінеться з колишнім чемпіоном різних версій Ф'юрі. Переможець протистояння, на відміну від першого бою, не матиме титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Де дивитися поєдинок Усик – Ф'юрі 2

В Україні головну подією у світі боксу транслюватиме відеосервіс MEGOGO. Під вечір боксу у Саудівській Аравії буде підготовлена велика аналітична студія із запрошеними експертами. Трансляція на медіасервісі стартуватиме о 18:50 за Києвом саме з неї.

Ведучими студії будуть Артем Панченко та Олександра Кучеренко, а їхніми гостями - олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк, журналіст Андрій Розанов, ексбоксер Роман Капітоненко і промоутер Владислав Єлисєєв. Також під час студії попередньо заплановані онлайн-включення військових, зірок спорту і шоу-бізнесу.

Володимир Кобельков з місця подій на Kingdom Arena в Ер-Ріяді прокоментує головний бій вечора та поєдинок чемпіона IBO Continental та WBA Continental у напівважкій вазі Даніеля Лапіна з французом Діланом Коліном. Всі інші протистояння будуть зі студії у Києві коментувати Сергій Лук’яненко і Дмитро Аветісян. До слова, ми отримали розлогий прогноз на бій Усик - Ф'юрі 2 від Лук'яненка.

Прогноз букмекерів на бій Усик – Ф'юрі 2

Букмекери назвали фаворитом Олександра Усика. А найімовірніший фінал бою – перемога українця за очками.

Провідні вітчизняні контори приймають ставки на виграш українця з середнім коефіцієнтом 1,72. Коефіцієнт на перемогу Ф'юрі – 2,25. Оцінка на нічию – 18,00. Вірогідно, що бій триватиме всі 12 раундів, а найбільш очікуваний результат – перемога Усика за рішенням суддів.

Які гонорари отримають учасники реваншу Усик – Ф'юрі 2

Загальний гонорар складе 190 млн доларів. Причому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь українця. Таким чином, гонорар Усика становитиме 114 млн доларів, а Ф'юрі – 76 млн доларів. Український чемпіон оновить персональний рекорд призових.

За перший бій Усик отримав "лише" 38 млн доларів. Тоді Ф'юрі був першою зіркою об'єднавчого поєдинку, тож мав перевагу в розподілі гонорарів. Навесні британський боксер отримав до 100 млн "зелених", хоча й програв Усику за роздільним рішенням суддів.

Андеркард поєдинку Усик – Ф'юрі 2

Другий бій українського боксера проти британця стане окрасою великого вечора боксу. Перед шоу Усика та Ф'юрі традиційно розігріватиме публіку низка бійців меншого калібру.

В андеркарді головного протистояння відбудеться вісім поєдинків. В трьох з них візьмуть участь українські бійці. Даніель Лапін зійдеться з французом Діланом Коліном у напівважкій вазі. Сергій Богачук, який виступає у першій середній вазі, боксуватиме проти британця Ішмаеля Девіса. А суперваговик Андрій Новицький зустрінеться з мексиканцем Едгаром Раміресом.

Повний список поєдинків в андеркарді:

Мохаммед Алакель (Саудівська Аравія) – Джошуа Окампо (Колумбія)

Андрій Новицький (Україна) – Едгар Рамірес (Мексика)

Даніель Лапін (Україна) – Ділан Колін (Франція)

Ісаак Лоу (Велика Британія) – Лі Макгрегор (Велика Британія)

Пітер Макгрейл (Велика Британія) – Ріс Едвардс (Велика Британія)

Джонні Фішер (Велика Британія) – Девід Аллен (Велика Британія)

Мозес Ітаума (Велика Британія) – Демсі Маккін (Австралія)

Сергій Богачук (Україна) – Ішмаель Девіс (Велика Британія)

(x.com/Turki_alalshikh)

Головні події перед боєм Усик – Ф'юрі 2

Попередньо поєдинок був запланований на жовтень 2024 року в Ер-Ріяді. Опцію реваншу в контракті активував "Циганський Король". Згодом новою датою обрали 21 грудня.

У червні Усик добровільно віддав пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF). Він відмовився від обов'язкового захисту титулу на користь бою-реваншу з Ф'юрі. У вересні чемпіоном версії став британець Даніель Дюбуа.

За поєдинком Усик – Ф'юрі 2 стежитиме суддя на базі штучного інтелекту. До цього нічого подібного не відбувалося на жодному боксерському поєдинку в історії. Новий ШІ-суддя покликаний усунути упередженість і людські помилки при оцінці бою. Проте його вердикт не вплине на офіційні результати поєдинку – експеримент має суто демонстраційний характер.

У битві поглядів, яка почалася після того, як спортсмени відповіли на запитання журналістів на прес-конференції, ні Усик, ні Ф'юрі не хотіли поступатися. У підсумку психологічна дуель тривала 11 хвилин 20 секунд. У той час як Усик був спокійний, Ф'юрі відзначився агресивними заявами на адресу українського спортсмена. Зокрема, британець пригрозив, що "знищить" українця на рингу.

Під час бою Усик – Ф'юрі 21 грудня в ринзі працюватиме рефері з Пуерто-Ріко Роберто Рамірес-молодший. А до суддівської колегії увійшли: Херардо Мартінес (Пуерто-Ріко), Пет Морлі і Стів Вайсфельд (обидва – США). Вайсфельд в останній момент замінив іншого американця – Фернандо Барбосу. Барбоса – людина з команди ESPN. З огляду на те, що у Ф'юрі контракт із цим телеканалом його призначення спочатку виглядало дивним.

За день до бою Усик зустрівся з українськими захисниками, які приїхали підтримати чемпіона. До Ер-Ріяду прибуло близько 40 українських захисників.

Напередодні поєдинку президент України Володимир Зеленський поспілкувався з Усиком по відеозв'язку. Зеленський попросив чемпіона, щоб перемагаючи Ф'юрі, він не сильно його ображав та пам'ятав, що Велика Британія – наш партнер, допомагає України в боротьбі проти Росії, надає нам ракети.

На церемонію зважування Усик вийшов з прапором, на якому написаний заклик звільнити полонених з "Азовсталі". Українець показав вагу – 102,5 кг. З часу минулого протистояння він набрав лише 1 кілограм. Тим часом під Ф'юрі ваги показали 127,4 кг. Перед травневим поєдинком "Циганський Король" важив 118,8 кг.

(x.com/Turki_alalshikh)