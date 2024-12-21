Усик – Ф'юрі 2. Все про мегабій зірок у хевівейті

Поєдинок українця Олександра Усика проти британця Тайсона Ф'юрі за колекцію чемпіонських поясів у надважкій вазі стане яскравим завершенням 2024 року в світі боксу.
Усі новини навколо другого бою Усика та Ф'юрі – в матеріалі РБК-Україна.
Бій Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Володар чемпіонських поясів WBA, WBC та WBO у надважкій вазі Усик зустрінеться з колишнім чемпіоном різних версій Ф'юрі. Переможець протистояння, на відміну від першого бою, не матиме титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті.
В Україні головну подією у світі боксу транслюватиме відеосервіс MEGOGO. Під вечір боксу у Саудівській Аравії буде підготовлена велика аналітична студія із запрошеними експертами. Трансляція на медіасервісі стартуватиме о 18:50 за Києвом саме з неї.
Ведучими студії будуть Артем Панченко та Олександра Кучеренко, а їхніми гостями - олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк, журналіст Андрій Розанов, ексбоксер Роман Капітоненко і промоутер Владислав Єлисєєв. Також під час студії попередньо заплановані онлайн-включення військових, зірок спорту і шоу-бізнесу.
Володимир Кобельков з місця подій на Kingdom Arena в Ер-Ріяді прокоментує головний бій вечора та поєдинок чемпіона IBO Continental та WBA Continental у напівважкій вазі Даніеля Лапіна з французом Діланом Коліном. Всі інші протистояння будуть зі студії у Києві коментувати Сергій Лук’яненко і Дмитро Аветісян. До слова, ми отримали розлогий прогноз на бій Усик - Ф'юрі 2 від Лук'яненка.
Букмекери назвали фаворитом Олександра Усика. А найімовірніший фінал бою – перемога українця за очками.
Провідні вітчизняні контори приймають ставки на виграш українця з середнім коефіцієнтом 1,72. Коефіцієнт на перемогу Ф'юрі – 2,25. Оцінка на нічию – 18,00. Вірогідно, що бій триватиме всі 12 раундів, а найбільш очікуваний результат – перемога Усика за рішенням суддів.
Загальний гонорар складе 190 млн доларів. Причому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь українця. Таким чином, гонорар Усика становитиме 114 млн доларів, а Ф'юрі – 76 млн доларів. Український чемпіон оновить персональний рекорд призових.
За перший бій Усик отримав "лише" 38 млн доларів. Тоді Ф'юрі був першою зіркою об'єднавчого поєдинку, тож мав перевагу в розподілі гонорарів. Навесні британський боксер отримав до 100 млн "зелених", хоча й програв Усику за роздільним рішенням суддів.
Другий бій українського боксера проти британця стане окрасою великого вечора боксу. Перед шоу Усика та Ф'юрі традиційно розігріватиме публіку низка бійців меншого калібру.
В андеркарді головного протистояння відбудеться вісім поєдинків. В трьох з них візьмуть участь українські бійці. Даніель Лапін зійдеться з французом Діланом Коліном у напівважкій вазі. Сергій Богачук, який виступає у першій середній вазі, боксуватиме проти британця Ішмаеля Девіса. А суперваговик Андрій Новицький зустрінеться з мексиканцем Едгаром Раміресом.
Повний список поєдинків в андеркарді:
(x.com/Turki_alalshikh)
Попередньо поєдинок був запланований на жовтень 2024 року в Ер-Ріяді. Опцію реваншу в контракті активував "Циганський Король". Згодом новою датою обрали 21 грудня.
У червні Усик добровільно віддав пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF). Він відмовився від обов'язкового захисту титулу на користь бою-реваншу з Ф'юрі. У вересні чемпіоном версії став британець Даніель Дюбуа.
За поєдинком Усик – Ф'юрі 2 стежитиме суддя на базі штучного інтелекту. До цього нічого подібного не відбувалося на жодному боксерському поєдинку в історії. Новий ШІ-суддя покликаний усунути упередженість і людські помилки при оцінці бою. Проте його вердикт не вплине на офіційні результати поєдинку – експеримент має суто демонстраційний характер.
У битві поглядів, яка почалася після того, як спортсмени відповіли на запитання журналістів на прес-конференції, ні Усик, ні Ф'юрі не хотіли поступатися. У підсумку психологічна дуель тривала 11 хвилин 20 секунд. У той час як Усик був спокійний, Ф'юрі відзначився агресивними заявами на адресу українського спортсмена. Зокрема, британець пригрозив, що "знищить" українця на рингу.
Під час бою Усик – Ф'юрі 21 грудня в ринзі працюватиме рефері з Пуерто-Ріко Роберто Рамірес-молодший. А до суддівської колегії увійшли: Херардо Мартінес (Пуерто-Ріко), Пет Морлі і Стів Вайсфельд (обидва – США). Вайсфельд в останній момент замінив іншого американця – Фернандо Барбосу. Барбоса – людина з команди ESPN. З огляду на те, що у Ф'юрі контракт із цим телеканалом його призначення спочатку виглядало дивним.
За день до бою Усик зустрівся з українськими захисниками, які приїхали підтримати чемпіона. До Ер-Ріяду прибуло близько 40 українських захисників.
Напередодні поєдинку президент України Володимир Зеленський поспілкувався з Усиком по відеозв'язку. Зеленський попросив чемпіона, щоб перемагаючи Ф'юрі, він не сильно його ображав та пам'ятав, що Велика Британія – наш партнер, допомагає України в боротьбі проти Росії, надає нам ракети.
На церемонію зважування Усик вийшов з прапором, на якому написаний заклик звільнити полонених з "Азовсталі". Українець показав вагу – 102,5 кг. З часу минулого протистояння він набрав лише 1 кілограм. Тим часом під Ф'юрі ваги показали 127,4 кг. Перед травневим поєдинком "Циганський Король" важив 118,8 кг.
(x.com/Turki_alalshikh)
Раніше розглянули варіанти розвитку подальших подій у випадку, якщо Усик програє Ф'юрі та якщо переможе в реванші.
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