Усик – Ф'юрі 2: офіційне прибуття, суддя зі штучним інтелектом та ще один українець в андеркарді

Незважаючи на те, що команди Усика і Ф'юрі вже декілька днів готуються до бою в аравійській столиці, 17 грудня організатори влаштували яскраве шоу "офіційного прибуття" боксерів.

Під час церемонії першими на публіці з'явились бійці, які виступатимуть а андеркарді головного поєдинку. Серед них троє українців – Сергій Богачук, Даніель Лапін і Андрій Новицький.

Потім з літака вийшов претендент – Ф'юрі. Британець не став вигадувати нічого цікавого у своєму стилі. Він вчергове пообіцяв нокаутувати Усика, "приготувати кролика на кухні". Цікаво, що український боксер спостерігав за виходом суперника з кабіни пілота.

Усик, на відміну від опонента, вразив публіку стилем. Він з'явився у ефектному фіолетовому костюмі.

"Ми з Тайсоном пишемо історію. За 10-15 років люди згадуватимуть два поєдинки Усика та Ф'юрі, – заявив українець, нагадавши, що його план у порівнянні з першим боєм у травні не змінився – тільки перемога.

Церемонією "Великого прибуття" розпочалася кількаденна програма боксерського шоу. Попереду – відкриті тренування, церемонія зваження та головна подія – мегапоєдинок, який розпочнеться в ніч з 21 на 22 грудня.

Could Usyk be a plane pilot in another universe? #Usyk2Fury #RiyadhSeason Dec 21, live on DAZN Click link in bio to buy @Turki_alalshikh pic.twitter.com/zBJWYAcaNU

Господар шоу – голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Турки Аль аш-Шейх оголосив, що за поєдинком стежитиме суддя на базі штучного інтелекту. До цього нічого подібного не відбувалося на жодному боксерському поєдинку в історії.

Новий ШІ-суддя покликаний усунути упередженість і людські помилки при оцінці бою. Проте його вердикт не вплине на офіційні результати поєдинку – експеримент має суто демонстраційний характер.

For the first time ever, an AI-powered judge will monitor the fight Free from bias and human error brought to you by The Ring. This groundbreaking experiment, which won’t impact the official results, debuts during the biggest fight of the century, #Usyk2Fury, on December 21… pic.twitter.com/RdslVlBLRC