Усик – Ф'юрі 2: офіційне прибуття, суддя зі штучним інтелектом та ще один українець в андеркарді

У аравійському Ер-Ріяді розпочались офіційні заходи, що передують головній події року в професіональному боксі – поєдинку між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі.

Незважаючи на те, що команди Усика і Ф'юрі вже декілька днів готуються до бою в аравійській столиці, 17 грудня організатори влаштували яскраве шоу "офіційного прибуття" боксерів.

Під час церемонії першими на публіці з'явились бійці, які виступатимуть а андеркарді головного поєдинку. Серед них троє українців – Сергій Богачук, Даніель Лапін і Андрій Новицький.

Потім з літака вийшов претендент – Ф'юрі. Британець не став вигадувати нічого цікавого у своєму стилі. Він вчергове пообіцяв нокаутувати Усика, "приготувати кролика на кухні". Цікаво, що український боксер спостерігав за виходом суперника з кабіни пілота.

Усик, на відміну від опонента, вразив публіку стилем. Він з'явився у ефектному фіолетовому костюмі.

"Ми з Тайсоном пишемо історію. За 10-15 років люди згадуватимуть два поєдинки Усика та Ф'юрі, – заявив українець, нагадавши, що його план у порівнянні з першим боєм у травні не змінився – тільки перемога.

Церемонією "Великого прибуття" розпочалася кількаденна програма боксерського шоу. Попереду – відкриті тренування, церемонія зваження та головна подія – мегапоєдинок, який розпочнеться в ніч з 21 на 22 грудня.

Could Usyk be a plane pilot in another universe? #Usyk2Fury #RiyadhSeason Dec 21, live on DAZN Click link in bio to buy @Turki_alalshikh pic.twitter.com/zBJWYAcaNU — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 17, 2024

The Aura of Usyk #Usyk2Fury #RiyadhSeason Dec 21, live on DAZN Click link in bio to buy @Turki_alalshikh pic.twitter.com/9hwFgLozmF — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 17, 2024

Суддя зі штучним інтелектом

Господар шоу – голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Турки Аль аш-Шейх оголосив, що за поєдинком стежитиме суддя на базі штучного інтелекту. До цього нічого подібного не відбувалося на жодному боксерському поєдинку в історії.

Новий ШІ-суддя покликаний усунути упередженість і людські помилки при оцінці бою. Проте його вердикт не вплине на офіційні результати поєдинку – експеримент має суто демонстраційний характер.

For the first time ever, an AI-powered judge will monitor the fight Free from bias and human error brought to you by The Ring. This groundbreaking experiment, which won’t impact the official results, debuts during the biggest fight of the century, #Usyk2Fury, on December 21… pic.twitter.com/RdslVlBLRC — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 17, 2024

Повернення Новицького в андеркард

Вкотре відбулися зміни в андеркарді поєдинку. Головна новина для українських уболівальників – у шоу повернули поєдинок вітчизняного суперваговика Андрія Новицького.

Його бій проти мексиканця Едгара Раміреса анонсували раніше. Потім він зник з афіш, а тепер з'явився знову. Таким чином, на "розігріві" свої поєдинки проведуть троє вітчизняних бійців. Окрім Новицького, це Даніель Лапін, який зійдеться з французом Діланом Коліном за пояси IBF Intercontinental та WBA Continental у напівважкій вазі.

А другою за значенням подією вечора стане бій Сергія Богачука, який виступає у першій середній вазі. Спочатку він мав битися з узбеком Ісраїлом Мадрімовим, але той відмовився від протистояння, пояснивши це захворюванням на гострий бронхіт. Новим суперником Богачука став британець Ішмаель Девіс.

Залишився в шоу і британець Пітер Макгрейл, який ледь не постраждав від того, що в його суперника – Денніса Макканна знайшли допінг. Маккана усунули з шоу, бій спочатку відмінили. Але зрештою знайшли заміну і тепер Макгрейл зустрінеться з іншим співвітчизником – Рісом Едвардсом. Таким чином, глядачі протягом вечора побачать дев'ять поєдинків.

Фото: Повний список боїв шоу (x.com/Turki_alalshikh)