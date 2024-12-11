Усик – Ф'юрі 2: 114 млн гонорару та інші цікаві деталі про фінанси майбутнього бою

Принаймні частина рекордного гонорару українського боксера Олександра Усика у поєдинку проти Тайсона Фʼюрі буде вкладена у нові web3 функції проекту Ready To Fight.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на співрозмовників у штабі чемпіона.

Як відомо, раніше в медіа з'явилася інформація про рекордний гонорар, який заробить Олександр Усик за бій реванш з Тайсоном Ф'юрі. За інформацією The Sportster, загальний гонорар реваншу Усик – Ф'юрі складе 190 млн доларів. Причому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь переможця першого поєдинку.

Таким чином, гонорар Усика становитиме 114 млн доларів, а Ф'юрі – 76 млн доларів.

Куди Усик витратить ці гроші? Співрозмовники з команди чемпіона не підтверджують інформації про суму гонорару, посилаючись на конфіденційність контракту, але говорять про два напрямки, куди піде принаймні частина доходів українця.

Перший – допомога ЗСУ, на яку Усик виділяє значні кошти – як через власну Usyk Foundation, так і напряму окремим військовим частинам, хоч принципово робить це непублічно.

Другий – фінансування власного стартапу. Вже два роки Усик з командою розвивають Ready To Fight – web3 соціальну мережу для боксерів і фанатів. Чемпіон сподівається, що цей проект змінить бокс, відкриє двері для талановитих спортсменів з усього світу, а фанам дасть можливість впливати на прийняття рішень в індустрії.

Для українця Ready To Fight. – це амбіція залишити тривалий слід у боксі, а також самому залишитись в індустрії навіть після закінчення активної спортивної кар'єри.

Усик вже переконав до участі в проекті багатьох зірок боксу, його логотип все частіше можна побачити й у сучасній “столиці” цього спорту – Ер Ріяді.

Мережа включає в себе власну блокчейн інфраструктуру, а також власний платіжний засіб – токен RTF, який вільно торгується на декількох криптобіржах. Саме у розширення функціональності, а отже, й вартості токена будуть в першу чергу інвестуватися гроші. Інвестори теж вочевидь сподіваюся на це – з моменту появи інформації про розмір гонорарів його курс на біржах виріс втричі.

Що відомо про бій Усика та Ф'юрі

Нагадаємо, бій між Олександром Усиком і Тайсоном Фʼюрі за титул чемпіона світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі в Україні в ніч з 21 на 22 грудня покаже MEGOGO.

У головному бою андеркарду український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук вийде у ринг проти узбекистанського екс-чемпіона світу за версією WBA Ісраїла Мадрімова.

Також в межах вечора бою очікується ще два поєдинки за участю українців: Даніель Лапін протистоятиме французу Ділану Коліну у бою за пояси IBF Intercontinental та WBA Continental, а український чемпіон WBC International у надважкій вазі Андрій Новицький зустрінеться в ринзі з Едгаром Раміресом, що представляє Мексику.