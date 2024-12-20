Усик - Ф'юрі 2: все про трансляцію вечора боксу для українців
У ніч на 22 грудня Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі проведуть бій-реванш на Kingdom Arena в Ер-Ріяді. Головному поєдинку вечора боксу передуватиме видовищний андеркард.
РБК-Україна розповідає деталі трансляції супербою та всіх поєдинків на MEGOGO.
Що відомо про трансляцію бою Усик - Ф'юрі 2 на MEGOGO
У прес-службі медіасервісу розповіли, що під вечір боксу у Саудівській Аравії буде підготовлена велика аналітична студія із запрошеними експертами. Трансляція на медіасервісі стартуватиме о 18:50 за Києвом саме з неї.
Ведучими студії будуть Артем Панченко та Олександра Кучеренко, а їхніми гостями - олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк, журналіст Андрій Розанов, ексбоксер Роман Капітоненко і промоутер Владислав Єлисєєв. Також під час студії попередньо заплановані онлайн-включення військових, зірок спорту і шоу-бізнесу.
Володимир Кобельков з місця подій на Kingdom Arena в Ер-Ріяді прокоментує головний бій вечора та поєдинок чемпіона IBO Continental та WBA Continental у напівважкій вазі Даніеля Лапіна з французом Діланом Коліном.
Головні бої файткарду та коментатори
Всього на MEGOGO можна буде подивитися 9 боксерських поєдинків:
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Олександр Усик - Тайсон Ф'юрі
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Сергій Богачук - Ішмаел Девіс
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Мозес Ітаума - Демсі Маккін
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Джонні Фішер - Девід Аллен
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Денніс Макканн - Пітер Макгрейл
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Ісаак Лоу - Лі Макгрегор
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Пітер Макгрейл - Різ Едвардс
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Даніель Лапін - Ділан Колін
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Андрій Новицький - Едгар Рамірез (цей бій відкриватиме вечір боксу)
Під час трансляції боїв працюватимуть троє коментаторів. Кобельков, як було вже зазначено раніше, коментуватиме бої Усик - Ф'юрі та Лапін - Колін. Всі інші протистояння будуть зі студії у Києві коментувати Сергій Лук’яненко і Дмитро Аветісян. До слова, ми отримали розлогий прогноз на бій Усик - Ф'юрі 2 від Лук'яненка.
Як дивитися вечір боксу на MEGOGO
MEGOGO покаже в Україні поєдинок Усик - Ф'юрі 2 та весь файткард вечора за передплатами “Оптимальна”, “Спорт”, “Максимальна” і “MEGOPACK XL”.
Трансляція буде доступна в підрозділі “Єдиноборства» в розділі “Спорт”, на каналі “MEGOGO Гонг”, а також на окремому поп-ап каналі в розділі “Телебачення”, який з’явиться на сервісі в день події.
Бої можна буде подивитися з перекладом жестовою мовою від соціальної ініціативи “Дивись як чутно”.
MEGOGO обіцяє забезпечити безперебійну роботу студійного мовлення і трансляції на випадок відключень світла завдяки генераторам.
Також під час трансляції усі глядачі зможуть долучитися до збору Usyk Foundation і проєкту “Птахи” на обладнання для мобільних шпиталів. Його ціль - 35 млн грн. Особливий символ цього збору - рукавички Усика, які Тата Кеплер привезла з найгарячіших точок фронту. Щоб стати учасником розіграшу, достатньо буде задонатити від 500 грн.
Нагадаємо, що у першому бою Усик завдав дебютної поразки Ф’юрі за роздільним рішенням суддів і став першим в історії абсолютним чемпіоном світу з боксу в надважкій вазі в епоху 4-х поясів. Втім, згодом він добровільно звільнив титул за версією IBF.
Зараз на кону поєдинку стоятимуть не тільки три титули в надважкій вазі (WBA, WBC та WBO), а й пам'ятний пояс від WBC, присвячений 50-й річниці “Гуркоту в джунглях” - легендарному бою між Мухаммедом Алі та Джорджем Форманом.
Раніше ми писали про найцікавіші 20 фактів про бій Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі.
А ще розповідали про те, що буде з титулами та кар'єрою Усика, якщо він програє Ф'юрі.