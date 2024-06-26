"Мій подарунок для вас". Усик добровільно перестав бути абсолютним чемпіоном: що трапилося
Володар чемпіонських поясів хевівейту Олександр Усик вирішив зробити вакантним титул за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram боксера.
37-річний українець записав відеозвернення до британських боксерів Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа. Їх пов'язують з потенційним поєдинком за пояс IBF у надважкій вазі.
"Усім привіт. Ентоні та Даніеле, слухайте, знаю, що пояс IBF важливий для вас. Назвімо це моїм подарунком вам на 21 вересня. Слава Богу за все. Слава Україні", – заявив Усик.
Згодом менеджер українського боксера Олександр Красюк підтвердив, що Усик відмовився від одного з чемпіонського поясів. IBF хотіла зобов'язати абсолютного чемпіона провести обов'язковий захист титулу проти Дюбуа. Утім, сам Усик готуватиметься до реваншу проти Тайсона Ф'юрі 21 грудня.
Що відомо про бій Усик – Ф'юрі 2
Нещодавно очільник Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх розкрив дату друго поєдинку важковаговиків. Реванш запланований на 21 грудня. Бій прийме Ер-Ріяд.
У разі відмови Ф'юрі від бою Усик матиме мінімум трьох кандидатів у суперники. Після британця Дюбуа (тимчасовий чемпіон IBF) наступними в черзі розташувалися ще два важкоговаговики – регулярний чемпіон WBA Чарр і тимчасовий чемпіон WBO Паркер.
У першому поєдинку українець здобув перемогу після роздільного рішення суддів. Усику віддали перевагу два з трьох представників боксерської Феміди – 115:112, 114:113.
До слова, раніше пригадали найважливіші перемоги Усика на професіональному рівні.
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