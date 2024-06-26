ua en ru
Ср, 26 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Мій подарунок для вас". Усик добровільно перестав бути абсолютним чемпіоном: що трапилося

Середа 26 червня 2024 10:00
UA EN RU
"Мій подарунок для вас". Усик добровільно перестав бути абсолютним чемпіоном: що трапилося Фото: Олександр Усик перестав бути абсолютним чемпіоном світу (x.com/Turki_alalshikh)
Автор: Антон Федорців

Володар чемпіонських поясів хевівейту Олександр Усик вирішив зробити вакантним титул за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram боксера.

37-річний українець записав відеозвернення до британських боксерів Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа. Їх пов'язують з потенційним поєдинком за пояс IBF у надважкій вазі.

"Усім привіт. Ентоні та Даніеле, слухайте, знаю, що пояс IBF важливий для вас. Назвімо це моїм подарунком вам на 21 вересня. Слава Богу за все. Слава Україні", – заявив Усик.

Згодом менеджер українського боксера Олександр Красюк підтвердив, що Усик відмовився від одного з чемпіонського поясів. IBF хотіла зобов'язати абсолютного чемпіона провести обов'язковий захист титулу проти Дюбуа. Утім, сам Усик готуватиметься до реваншу проти Тайсона Ф'юрі 21 грудня.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі 2

Нещодавно очільник Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх розкрив дату друго поєдинку важковаговиків. Реванш запланований на 21 грудня. Бій прийме Ер-Ріяд.

У разі відмови Ф'юрі від бою Усик матиме мінімум трьох кандидатів у суперники. Після британця Дюбуа (тимчасовий чемпіон IBF) наступними в черзі розташувалися ще два важкоговаговики – регулярний чемпіон WBA Чарр і тимчасовий чемпіон WBO Паркер.

У першому поєдинку українець здобув перемогу після роздільного рішення суддів. Усику віддали перевагу два з трьох представників боксерської Феміди – 115:112, 114:113.

До слова, раніше пригадали найважливіші перемоги Усика на професіональному рівні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Усик Бокс Ентоні Джошуа
NEWS
Загроза для Торецька зросла. Експерт розкрив тактику окупантів у боях на сході
Загроза для Торецька зросла. Експерт розкрив тактику окупантів у боях на сході
DAILY
Уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко: У діях росіян є ознаки геноциду
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко: У діях росіян є ознаки геноциду