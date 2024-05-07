Усик – Ф'юрі. Організатори визначили терміни бою-реваншу з негативним нюансом

Переможець прийдешнього поєдинку між українцем Олександром Усиком і британським боксером Тайсоном Ф'юрі недовго носитиме титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ESPN .

Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 18 травня в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

Натомість реванш планують провести в жовтні цьогоріч. Його переможець вже не носитиме титул абсолютного чемпіона. Міжнародна боксерська федерація (IBF) вирішила, що Усик протермінував обов'язковий захист чемпіонського поясу, тож цей титул українець або Ф'юрі втратять вже влітку.

Зі серпня 2023 року обов'язковим претендентом на поєдинок проти українця став Філіп Хрговіч. Хорват 1 червня зустрінеться з британцем Даніелем Дюбуа. Переможець бою буде визнаний чемпіоном світу в надважкій вазі за версією IBF.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Битва чемпіонів визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Переможець поєдинку стане першим боксером із цим титулом із часів Леннокса Льюїса.

Українець після двох перемог над британцем Джошуа зібрав цілу колекцію поясів – WBA, WBO, IBO, IBF. Тим часом "Циганський Король" ще з 2020 року контролює титул WBC. Об'єднавчий бій прийме Саудівська Аравія, де Усик провів реванш із британцем Джошуа, а Ф'юрі восени ледь переміг Нганну.

Поєдинок двічі переносили. Першою датою було 23 грудня, але британець не встигав відновитися після бою з екс-чемпіоном UFC. Натомість за два тижні до запланованої на 17 лютого битви "Циганський Король" зазнав глибокого розсічення в спарингу. Третій зрив поєдинку коштуватиме винуватця 10 млн доларів.

Хрговіч нещодавно став запасним варіантом організаторів на випадок нової відмови. Усик у будь-якому разі вийде в ринг 18 травня. Якщо хорватський боксер зустрінеться з українцем, то його поєдинок проти Дюбуа скасують.