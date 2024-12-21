Якщо Усик переможе Ф'юрі: яке звання отримає українець і чи буде ще один реванш

Вже сьогодні, 21 грудня, в аравійському Ер-Ріяді відбудеться довгоочікуваний поєдинок між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі . Більшість експертів віддають перевагу нашому боксеру. Якщо прогнози справдяться, що український чемпіон робитиме далі?

Нагадаємо, що на відміну від травневого поєдинку, зараз титул абсолютного чемпіона на кону не стоїть. У червні українець добровільно відмовився від поясу IBF. Вакантний пояс дістався британцю Даніелю Дюбуа, який переміг співвітчизника Ентоні Джошуа.

Отже битва піде за три основних пояси - WBC, WBA та WBO, які належать Усику. Перемога над Ф'юрі буде означати, що українець збереже ці титули. Як його кар'єра може розвиватися в подальшому. Пропонуємо найбільш вірогідні варіантів розвитку подій.

Завершення кар'єри

Піти з великого боксу з гордо піднятою головою у статусі непереможеного чемпіона – не найгірший варіант для 37-річного спортсмена. Цей крок зрозуміють.

Хоча той же Ф'юрі, а за ним Дюбуа і ще кілька елітних боксерів, обов'язково скажуть, що українець злякався і саме від них утік на пенсію. Організації запропонують Усику створені саме для таких випадків титули "суперчемпіона" або "чемпіона у відпустці" з пріоритетним правом на титульний бій, як тільки він захоче повернутися.

Зараз у такий розвиток не дуже віриться. Усик ще не виглядає втомленим від боксу, тому, скоріш за все шоу продовжиться.

Трилогія з Ф'юрі

Дуже малоймовірно. Друга поспіль перемога українця остаточно розставить всі крапки над "і". Промоутер британця Френк Воррен нещодавно повідомив, що пункт про третій бій є в контракті. Але лише за умови перемоги Ф'юрі.

Теоретично сторони можуть домовитись про трилогію і в разі успіху українця. Але це повинен бути дуже непереконливий, суперечливий успіх. Коли вердикт суддів ставитимуть під великий сумнів. Втім, навряд чи й в такому випадку поєдинок вдасться розкрутити до рівня двох перших.

Мартін Баколе (фото: instagram.com/martin_bakole)

Захист і ймовірні відмови від титулів

Коли один боєць володіє декількома поясами і в нього немає одного суперника, який би влаштовував усіх, починаються проблеми. Організаціям не вигідно, щоб чемпіон тримав титул, довго не виходячи на захист. А якщо організацій три й у кожної – свій претендент і лідери рейтингів.

Станом на зараз, без урахування Ф'юрі, у рейтингах суперваговиків лідирують – Мартін Баколе з ДР Конго (WBA та IBF), Агіт Кабайєл з Німеччини (WBC) та китаєць Чжан Чжілей (WBO). Крім того, у WBA є регулярний чемпіон – Кубрат Пулєв з Болгарії, а у WBO – тимчасовий чемпіон – новозеландець Дзофеф Паркер. І всі вони претендують на титульні поєдинки, не бажаючи чекати поки Усик вишикує їх у чергу.

Топові боксери проводять не більше двох поєдинків на рік. Тому, щоб задовільнити інтереси трьох організацій знадобиться мінімум півтора року. Якщо не вдається домовитися про єдиного претендента, організації діють просто – встановлюють термін, до закінчення якого чемпіон повинен провести захист. І якщо цього не відбувається, оголошують титул вакантним.

З такою проблемою свого часу стикався Володимир Кличко. Усик може стати перед дилемою, від якого титулу відмовитися, щоби захистити інший.

Дзофеф Паркер (фото: instagram.com/joeboxerparker)

Об'єднавчий бій за титул IBF

Найбільш логічний і вірогідний сценарій. Говорячи про поєдинок, ми відштовхуємося від того, що чемпіоном IBF є Дюбуа. Хоча у британця на лютий намічений перший захист титулу. Щойно визначився й претендент – Паркер. Ймовірність того, що новозеландець виграє, невисока. Хоча він вже не раз дивував боксерську спільноту, залишаючи ні з чим британця Дерека Чісору (двічі), американця Деонтея Вайдлера та китайця Чжан Чжілея.

Перемога Паркера навряд чи влаштує й Усика. Він не настільки розкручений, ніж Дюбуа. Тому протистояння з ним буде значно менш цікавим. А от повторний поєдинок українця з британцем та ще й за титул абсолютного чемпіона – цілком потягне на новий "поєдинок століття". Якщо командам чемпіонів вдасться домовитися, бій відбудеться не раніше другої половини 2025 року.

Даніель Дюбуа (фото: Getty Images)