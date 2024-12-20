Усик зустрівся з українськими ветеранами перед боєм

Абсолютний чемпіон у суперважкій вазі Олександр Усик зустрівся з українськими ветеранами у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді перед боєм із британським боксером Тайсоном Ф'юрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

За день до бою Олександр Усик зустрівся з українськими захисниками, які приїхали підтримати українського чемпіона. Серед них - шахтарі та енергетики ДТЕК, металурги "Метінвест", а також оборонці Маріуполя в рамках проєкту "Серце Азовсталі".

Ветерани побажали боксеру удачі в поєдинку з Ф'юрі. Підтримати Усика до Ер-Ріяду приїхало близько 40 українських захисників.

Ініціатива стала частиною спільної кампанії "Битва за світло", яку реалізує компанія ДТЕК Ріната Ахметова та Олександр Усик.

Її мета - привернути увагу до проблем української енергетики, що постраждала через російські обстріли, та залучити допомогу від міжнародних партнерів для її відновлення та захисту.

Нагадаємо, раніше Усик ініціював флешмоб на створення гімну Битви за світло в підтримку сил ППО, рятувальників ДСНС та енергетиків.

Бій відбудеться 21 грудня на Kingdom Arena в столиці Саудівської Аравії – Ер-Ріяді. Володар чемпіонських поясів WBA, WBC та WBO у надважкій вазі Усик зустрінеться з колишнім чемпіоном різних версій Ф'юрі.

Це буде другий бій боксерів після 18 травня 2024. Тоді переміг Усик, здобувши звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Українець захистив чемпіонські пояси WBA, WBO, IBF і відібрав титул WBC, який належав Ф'юрі.

Раніше повідомили, що за поєдинком Усик – Ф'юрі вперше стежитиме суддя зі штучним інтелектом.