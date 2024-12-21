Усик - Фьюри 2. Все о мегабое звезд в хевивейте

Бой Усик - Фьюри состоится 21 декабря в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Обладатель чемпионских поясов WBA, WBC и WBO в супертяжелом весе Усик встретится с бывшим чемпионом различных версий Фьюри. Победитель противостояния, в отличие от первого боя, не будет иметь титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Где смотреть поединок Усик - Фьюри 2

В Украине главное событие в мире бокса будет транслировать видеосервис MEGOGO. Под вечер бокса в Саудовской Аравии будет подготовлена большая аналитическая студия с приглашенными экспертами. Трансляция на медиасервисе стартует в 18:50 по Киеву именно с нее.

Ведущими студии будут Артем Панченко и Александра Кучеренко, а их гостями - олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк, журналист Андрей Розанов, экс-боксер Роман Капитоненко и промоутер Владислав Елисеев. Также во время студии предварительно запланированы онлайн-включения военных, звезд спорта и шоу-бизнеса.

Владимир Кобельков с места событий на Kingdom Arena в Эр-Рияде прокомментирует главный бой вечера и поединок чемпиона IBO Continental и WBA Continental в полутяжелом весе Даниэля Лапина с французом Диланом Колином. Все остальные противостояния будут из студии в Киеве комментировать Сергей Лукьяненко и Дмитрий Аветисян. К слову, мы получили пространный прогноз на бой Усик - Фьюри 2 от Лукьяненко.

Прогноз букмекеров на бой Усик - Фьюри 2

Букмекеры назвали фаворитом Александра Усика. А самый вероятный финал боя - победа украинца по очкам.

Ведущие отечественные конторы принимают ставки на выигрыш украинца со средним коэффициентом 1,72. Коэффициент на победу Фьюри - 2,25. Оценка на ничью - 18,00. Вероятно, что бой продлится все 12 раундов, а наиболее ожидаемый результат - победа Усика по решению судей.

Какие гонорары получат участники реванша Усик - Фьюри 2

Общий гонорар составит 190 млн долларов. Причем эта сумма будет распределена в соотношении 60% на 40% в пользу украинца. Таким образом, гонорар Усика составит 114 млн долларов, а Фьюри - 76 млн долларов. Украинский чемпион обновит персональный рекорд призовых.

За первый бой Усик получил "всего" 38 млн долларов. Тогда Фьюри был первой звездой объединительного поединка, поэтому имел преимущество в распределении гонораров. Весной британский боксер получил до 100 млн "зеленых", хотя и проиграл Усику по раздельному решению судей.

Андеркард поединка Усик - Фьюри 2

Второй бой украинского боксера против британца станет украшением большого вечера бокса. Перед шоу Усика и Фьюри традиционно будет разогревать публику ряд бойцов меньшего калибра.

В андеркарде главного противостояния состоится восемь поединков. В трех из них примут участие украинские бойцы. Даниэль Лапин сойдется с французом Диланом Колином в полутяжелом весе. Сергей Богачук, выступающий в первом среднем весе, будет боксировать против британца Ишмаэля Дэвиса. А супертяжеловес Андрей Новицкий встретится с мексиканцем Эдгаром Рамиресом.

Полный список поединков в андеркарде:

Мохаммед Алакель (Саудовская Аравия) - Джошуа Окампо (Колумбия)

Андрей Новицкий (Украина) - Эдгар Рамирес (Мексика)

Даниэль Лапин (Украина) - Дилан Колин (Франция)

Исаак Лоу (Великобритания) - Ли Макгрегор (Великобритания)

Питер Макгрейл (Великобритания) - Рис Эдвардс (Великобритания)

Джонни Фишер (Великобритания) - Дэвид Аллен (Великобритания)

Мозес Итаума (Великобритания) - Демси Маккин (Австралия)

Сергей Богачук (Украина) - Ишмаэль Дэвис (Великобритания)

(x.com/Turki_alalshikh)

Главные события перед боем Усик - Фьюри 2

Предварительно поединок был запланирован на октябрь 2024 года в Эр-Рияде. Опцию реванша в контракте активировал "Цыганский Король". Впоследствии новой датой выбрали 21 декабря.

В июне Усик добровольно отдал пояс Международной боксерской федерации (IBF). Он отказался от обязательной защиты титула в пользу боя-реванша с Фьюри. В сентябре чемпионом версии стал британец Даниэль Дюбуа.

За поединком Усик - Фьюри 2 будет следить судья на базе искусственного интеллекта. До этого ничего подобного не происходило ни на одном боксерском поединке в истории. Новый ИИ-судья призван устранить предвзятость и человеческие ошибки при оценке боя. Однако его вердикт не повлияет на официальные результаты поединка - эксперимент носит сугубо демонстрационный характер.

В битве взглядов, которая началась после того, как спортсмены ответили на вопросы журналистов на пресс-конференции, ни Усик, ни Фьюри не хотели уступать. В итоге психологическая дуэль длилась 11 минут 20 секунд. В то время как Усик был спокоен, Фьюри отметился агрессивными заявлениями в адрес украинского спортсмена. В частности, британец пригрозил, что "уничтожит" украинца на ринге.

Во время боя Усик - Фьюри 21 декабря в ринге будет работать рефери из Пуэрто-Рико Роберто Рамирес-младший. А в судейскую коллегию вошли: Херардо Мартинес (Пуэрто-Рико), Пэт Морли и Стив Вайсфельд (оба - США). Вайсфельд в последний момент заменил другого американца - Фернандо Барбосу. Барбоса - человек из команды ESPN. Учитывая, что у Фьюри контракт с этим телеканалом его назначение поначалу выглядело странным.

За день до боя Усик встретился с украинскими защитниками, которые приехали поддержать чемпиона. В Эр-Рияд прибыло около 40 украинских защитников.

Накануне поединка президент Украины Владимир Зеленский пообщался с Усиком по видеосвязи. Зеленский попросил чемпиона, чтобы побеждая Фьюри, он не сильно его обижал и помнил, что Великобритания - наш партнер, помогает Украине в борьбе против России, предоставляет нам ракеты.

На церемонию взвешивания Усик вышел с флагом, на котором написан призыв освободить пленных с "Азовстали". Украинец показал вес - 102,5 кг. Со времени прошлого противостояния он набрал всего 1 килограмм. Между тем под Фьюри весы показали 127,4 кг. Перед майским поединком "Цыганский Король" весил 118,8 кг.

(x.com/Turki_alalshikh)