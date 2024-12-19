Якщо Усик програє Ф'юрі. Що буде з титулами і кар'єрою українця в разі фіаско

21 грудня в аравійському Ер-Ріяді український боксер Олександр Усик зійдеться в "поєдинку століття" з британцем Тайсоном Ф'юрі . Усі ми будемо вболівати за нашого бійця. Але що буде, якщо він програє?

РБК-Україна представляє п'ять можливих сценаріїв розвитку подій у випадку, якщо перемога буде не на боці українця.

Передусім уточнимо, - за що саме битимуться Усик з Ф'юрі в Ер-Ріяді. На відміну від травневого поєдинку суперників, на кону не стоїть титул абсолютного чемпіона. У червні українець добровільно відмовився від поясу IBF. Вакантний титул дістався британцю Даніелю Дюбуа, який переміг співвітчизника Ентоні Джошуа.

Отже маємо три основних пояси - WBC, WBA та WBO, які належать Усику. Якщо українець переможе, він збереже ці титули і не отримає нічого нового. Якщо поєдинок завершиться на користь Ф'юрі, він стане чемпіоном за трьома версіями. А Усик залишиться екс-чемпіоном і не більше.

Що в такому випадку буде з кар'єрою українця? Пропонуємо п'ять найбільш вірогідних варіантів розвитку подій.

Олександр Усик (фото: instagram.com/usykaa)

Завершення кар'єри

Наразі це найменш ймовірний розвиток подій. Навіть програвши, Усик залишиться в обоймі топових бійців і бажаним суперником для будь-кого з представників еліти. Але. Не варто забувати, що українцю вже 37 років. До того ж поразки можуть бути різними.

Одна справа - за очками після повної дистанції, коли про вердикт суддів є сенс дискутувати. Інша - глибокий нокаут з непередбачуваними наслідками для здоров'я. Тому варіант з відходом не варто відкидати зовсім.

Даніель Дюбуа (фото: Getty Images)

Бій з Дюбуа за титул IBF

Кинути виклик чемпіону IBF та отримати згоду - було б найкращим варіантом для Усика після поразки. Але чи погодиться на це Дюбуа? З одного боку, він хотів би довести, що поразка від українця в серпні 2023-го була випадковою й несправедливою. З іншого, чим цікавий для нього Усик без титулів?

Тим більш, що промоутерські машини вже на всю готуватимуть новий мегафайт – Ф'юрі – Дюбуа. Битва двох британських чемпіонів за титул абсолютного з реваншем, а, можливо, й з трилогією - надзвичайно перспективний проєкт. Тут можна й на "Вемблі" черговий рекорд відвідування побити, й аравійці на чималеньку суму розщедряться, щоб отримати такий поєдинок. Тому сильним боксерського світу вже буде не до Усика.

Джозеф Паркер у переможному поєдинку проти Чжан Чжілея (фото: instagram.com/joeboxerparker)

Новий шлях до чемпіонства

Оскільки основні титули будуть в руках британців, і ті будуть зайняті розбірками між собою, Усику залишиться чекати, поки вони зрештою не втомляться від цього. А самому підтримувати форму і статусність у рейтингових поєдинках.

Адже битися є з ким. Навіть і без Ф'юрі з Дюбуа. Джозеф Паркер, Чжан Чжілей, Філіп Хрговіч, Агіт Кабайєл - у надважкому дивізіоні багато цікавих боксерів. Втім, знову ж таки, не будемо забувати про вік Усика. До чемпіонського бою таким довгим шляхом він може підійти вже на порозі 40-ліття. А якщо програє комусь з молодших суперників, стане таким же невдахою, як Деонтей Вайдлер чи Ентоні Джошуа. До такого справу краще не доводити.

Джей Опетая (фото: instagram.com/jaiopetaia)

Повернення в крузервейт

Недаремно про цей варіант у команді українця заговорили саме перед реваншем. У випадку поразки - це найкращий запасний аеродром для Усика.

Перша важка вага - природна для українця. Тут він став абсолютним чемпіоном світу. Тут він зможе одразу після поразки від Ф'юрі вийти на чемпіонський поєдинок. І суперники є цікаві: зараз титулами в крузервейті володіють мексиканець Хільберто Рамірес (WBA та WBO), австралієць Джей Опетая (IBF) та вірменин Ноель Мікаелян (WBC).

Тож, поки Ф'юрі з Дюбуа будуть розігрувати свій "серіал" у хевівейті, можна спокійно зайнятися збором поясів у цій вазі. А потім вже в статусі чемпіона (а, можливо, й абсолютного чемпіона) на рівних кидати виклик володарям поясів у суперважкій категорії.

Тайсон Ф'юрі (фото: Getty Images)

Трилогія з Ф'юрі

Те, про що мріють зараз промоутери і ділки від боксу. Ф'юрі перемагає Усика (бажано, не надто переконливо), рахунок у серії стає - 1:1. І все це перетікає у наступний "бій століття".

Для розкрутки ситуація ідеальна - вирішальний поєдинок, де всі остаточно дізнаються, хто насправді найсильніший. Знову – заяви, взаємні випади, інтерв'ю, постери, відеоролики… І так - ще на півроку. А потім чергове магашоу в Ер-Ріяді.

Тому, якщо Усик програє і це буде не глибокий нокаут чи що-небуть подібне, ми всі станем свідками чергового боксерського марафону під назвою Ф'юрі - Усик 3.