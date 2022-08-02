Усик – Джошуа. Что нужно знать о главном реванше года

Спортивный август болельщикам подадут под соусом боксерского реванша между Александром Усиком и Энтони Джошуа на Ближнем Востоке.

Все новости вокруг поединка Усика и Джошуа – в материале РБК-Украина .

Бой-реванш Усик – Джошуа состоится 20 августа в аравийской Джидде. Начало поединка в 23:00. На кону будут чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO. Усик победил Джошуа в сентябре прошлого года по решению судей.

Где смотреть бой Усик – Джошуа

Трансляция боя на территории Украины будет бесплатной. Показ будет доступен в разделе "Спорт" на платформе MEGOGO. Также реванш будет показан по интерактивному каналу "MEGOGO Гонг" и по региональным каналам "Суспильного". Поединок покажут и на YouTube-канале украинского боксера – Usyk17.

Прогноз букмекеров на бой Усик – Джошуа

Для специалистов авторитетной британской конторы William Hill украинец стал фаворитом противостояния. На его победу принимают ставки со скромным коэффициентом 1,50, а на претендента – с баллом 2,62.

На нечастый в боксе результат с ничьей выставили космический кэф 17,00. Любители острых ощущений могут заложиться на победу Усика в период с 4 по 6 раунд с коэффициентом 13,00.

Тем временем австрийцы из Bwin на победы Усика и Джошуа определили идентичные коэффициенты – 1,50 и 2,62 соответственно. Вероятность ничьей здесь оценили еще более фантастическим баллом 21,00.

Непатриотическая ставка с победой британца после того, как он окажется в нокдауне, увеличит выигрыш в 13 раз. Победа Усика по очкам решением большинства судей оценена тем же кэфом 13,00.

Главные события перед боем Усик – Джошуа

В середине июля расширился круг претендентов на титульный бой в тяжелом весе с победителем дуэли Усика и Джошуа. Экс-чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер готов выйти в ринг против триумфатора реванша украинца и британца.

В июле спарринг-партнером украинского чемпиона стал Мартин Баколе. Конголезский боксер, проведший 19 поединков на профи-ринге (18 побед, из них 13 – нокаутом), раньше помогал Джошуа. Африканец готовил британца к поединкам с Такамом и Поветкиным.

Зато экс-чемпион сделал непростой выбор в пользу любимого тяжеловеса между Тайсоном и Али. "Конечно, Мухаммед Али остается величайшим боксером в ринге и за его пределами. Но я в восторге от того, что олицетворял Майк Тайсон", – признался Джошуа.

В конце июня украинец отреагировал на продолжение россиянами ударов по мирным городам. Он обвинил РФ в осознанных обстрелах гражданских объектов. "Это торговые центры, больницы. Обычные города, где нет ни военных предприятий, ни чего-либо другого с возможностью производить военную технику", – заявил Усик.

23 июня Усик вышел на стилизованное уличное сражение против Джошуа. Они надели перчатки, но боксировать не стали. Ринг для тяжеловесов построили прямо посреди улицы. Боксеры устроили еще одно сражение взглядов и разошлись по своим углам площадки.

Продвижение повторного боя между Усиком и Джошуа стартовало 21 июня совместной пресс-конференцией боксеров и традиционной битвы взглядов. Они пообщались с журналистами и позировали фотокорреспондентов.

Всего на профи-ринге украинский чемпион провел 19 поединков, в которых только побеждал (13 раз нокаутом). Британский боксер 26 раз выходил в ринг – 24 победы (22 KO), 2 поражения.

История с реваншем Усик – Джошуа продолжалась с момента победы украинского боксера в сентябре 2021-го. Тогда он одолел британца, когда-то фактически завершившего карьеру Владимира Кличко, по решению судей и отобрал четыре пояса чемпиона в тяжелом весе.