Усик – Джошуа. Боксеры взвесились перед боем и провели новую битву взглядов

Перед вторым поединком между Александром Усиком и Энтони Джошуа в аравийской Джидде состоялась традиционная церемония взвешивания боксеров и финальная битва взглядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Matchroom Boxing .

Бой-реванш Усик – Джошуа состоится 20 августа в Джидде. Заявленное время начала поединка – 23:00, но в ринг боксеры выйдут, скорее всего, после полуночи. На кону будут чемпионские пояса IBF, WBA, WBO, IBO и вакантный титул The Ring.

Актуальный вес Усика – 100,1 кг. Зато Джошуа тяжелее украинца более чем на 10 килограммов. При взвешивании британца цифры остановились на отметке 110,9 кг. Перед первым сражением Усик имел такой же вес, а Джошуа весил 109 кг. Также украинский и британский боксеры померились взглядами.

В карде вечера бокса 20 августа всего состоится 7 поединков. Главным из них станет бой Усика и Джошуа. Также подопечный украинской компании Usyk-17 Promotions Даниэль Лапин выйдет в ринг против словака Юрко.

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