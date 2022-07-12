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Усик увел спарринг-партнера Фьюри для реванша против Джошуа

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ОАЭ, Вторник 12 июля 2022 16:27
Усик увел спарринг-партнера Фьюри для реванша против Джошуа Фото: Мартин Баколе и Александр Усик (instagram.com/martin_bakole_)
Автор: Антон Федорцив

Чемпион мира по боксу Александр Усик усиленно готовится к ответному поединку с британским боксером Энтони Джошуа. Украинец начал спарринговать с известным тяжеловесом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky Sports.

Спарринг-партнером украинского чемпиона стал Мартин Баколе. Конголезский боксер провел 19 поединков на профи-ринге, в которых одержал 18 побед (13 – нокаутом).

Баколе помогал Тайсону Фьюри в подготовке к бою с Уайтом в апреле этого года. Ранее 29-летний конголезец был спарринг-партнером и будущего соперника Усика – Энтони Джошуа. Африканец готовил британца к поединкам с Такамом и Поветкиным.

"Усик ценит навыки Мартина. Когда он готовился к первому бою с Эй Джеем (Энтони Джошуа – ред.), то спарринговал с ним в Великобритании. Теперь же они пригласили его в Дубай", – рассказал тренер Баколе.

Месяц тому назад окончательно определили дату поединка Усик – Джошуа. Аравийская Джидда примет бой 20 августа. На кону будут чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO. Усик победил Джошуа в сентябре 2021 года по решению судей.

Напомним, что украинец Ломаченко запланировал возвращение в ринг на грядущую осень.

К слову, недавно появилось эффектное промо реванша между Усиком и Джошуа.

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