Усик – Джошуа. Второй шанс британца стал основой для нового промо
Новое видео для продвижения боя-реванша между Александром Усиком и Энтони Джошуа подготовили организаторы вечера бокса в аравийской Джидде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Matchroom Boxing.
Промоутеры обнародовали ролик к поединку 20 августа. В видео попали кадры с первого боя украинца и британца, официальные мероприятия с участием боксеров и тренировочные моменты перед реваншем.
Видео от Matchroom Boxing получило красноречивое комментарий – "Второй шанс". Очевидно, промоутерская компания решила сделать акцент на второй попытке Джошуа одолеть Усика в ринге.
Бой-реванш Усик – Джошуа состоится 20 августа в аравийской Джидде. Начало поединка в 23:00. На кону будут четыре чемпионских пояса. Усик победил Джошуа в сентябре прошлого года по решению судей.
Накануне менеджер украинца Александр Красюк рассказал о соглашении чемпиона с трансляторами. Усик за собственные средства приобрел телеправа и бесплатно их передал MEGOGO и "Суспильному".
К слову, накануне сделали подборку ключевых событий перед боем-реваншем между Усиком и Джошуа.
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