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Усик – Джошуа. Второй шанс британца стал основой для нового промо

Новина українською →
Четверг 04 августа 2022 10:35
Усик – Джошуа. Второй шанс британца стал основой для нового промо Фото: Энтони Джошуа и Александр Усик перед первым боем (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Новое видео для продвижения боя-реванша между Александром Усиком и Энтони Джошуа подготовили организаторы вечера бокса в аравийской Джидде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Matchroom Boxing.

Промоутеры обнародовали ролик к поединку 20 августа. В видео попали кадры с первого боя украинца и британца, официальные мероприятия с участием боксеров и тренировочные моменты перед реваншем.

Видео от Matchroom Boxing получило красноречивое комментарий – "Второй шанс". Очевидно, промоутерская компания решила сделать акцент на второй попытке Джошуа одолеть Усика в ринге.

Бой-реванш Усик – Джошуа состоится 20 августа в аравийской Джидде. Начало поединка в 23:00. На кону будут четыре чемпионских пояса. Усик победил Джошуа в сентябре прошлого года по решению судей.

Накануне менеджер украинца Александр Красюк рассказал о соглашении чемпиона с трансляторами. Усик за собственные средства приобрел телеправа и бесплатно их передал MEGOGO и "Суспильному".

К слову, накануне сделали подборку ключевых событий перед боем-реваншем между Усиком и Джошуа.

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Александр Усик Энтони Джошуа Бокс
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