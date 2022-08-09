Усик – Джошуа. Украинская радиостанция будет транслировать реванш в FM-формате

Список украинских трансляторов повторного поединка между Александром Усиком и Энтони Джошуа расширился на "Радио Проминь".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НСТУ .

Бой-реванш Усик – Джошуа состоится 20 августа в аравийской Джидде. Начало поединка в 23:00. На кону будут чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO. Усик победил Джошуа в сентябре прошлого года по решению судей.

Второй канал общественного "Украинского радио" будет транслировать поединок в прямом эфире. FM-сеть "Радио Проминь" охватывает свыше шести десятков населенных пунктов во всех областях Украины. Радиостанция проведет аудиотрансляцию боя совместно с региональными телеканалами "Суспильного".

История с реваншем Усик – Джошуа продолжалась с момента победы украинского боксера в сентябре 2021-го. Тогда он одолел британца, когда-то фактически завершившего карьеру Владимира Кличко, по решению судей и отобрал четыре пояса чемпиона в тяжелом весе.

Ранее организаторы показали новое промо боя-реванша Усик – Джошуа. В видео попали кадры с первого боя украинца и британца, официальные мероприятия с участием боксеров и тренировочные моменты перед реваншем.