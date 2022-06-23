Усик и Джошуа встретились в ринге: появилось эффектное промо реванша

После совместной пресс-конференции Александра Усика и Энтони Джошуа с традиционной битвой взглядов боксеры вместе вышли в ринг впервые после чемпионского боя осенью прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Matchroom Boxing .

Украинец и британец продолжают готовиться к реваншу. Боксеры появились на ринге в рамках продвижения предстоящего боя.

Усик и Джошуа вышли на стилизованное уличное сражение. Они надели перчатки, но боксировать не стали. Ринг для тяжеловесов построили прямо посреди улицы. Боксеры устроили еще одну битву взглядов и разошлись по своим углам площадки.

Почти две недели назад окончательно определили дату поединка. Аравийская Джидда примет бой 20 августа. На кону будут чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO. Усик победил Джошуа в сентябре 2021 года по решению судей.

Всего на профи-ринге украинский чемпион провел 19 поединков, в которых только побеждал (13 раз нокаутом). Британский боксер 26 раз выходил в ринг – 24 победы (22 KO), 2 поражения.