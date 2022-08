Усик – Джошуа. Культовый ринг-анонсер будет заводить зрителей реванша

Departing 2nite for Jeddah Saudi Arabia

Saturday 20 August is THE RAGE ON THE RED SEA!

The REMATCH-JOSHUA vs USYK for THE UNIFIED HEAVYWEIGHT WORLD CHAMPIONSHIP!#LetsGetReadyToRumble

⁦@SkySportsBoxing⁩ ⁦@DAZNBoxing⁩ ⁦@MatchroomBoxing⁩ @SKEEKSA pic.twitter.com/bvFDEUHSdi