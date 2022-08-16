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Усик – Джошуа. Культовый ринг-анонсер будет заводить зрителей реванша

Новина українською →
Джидда, Вторник 16 августа 2022 16:17
Усик – Джошуа. Культовый ринг-анонсер будет заводить зрителей реванша Фото: Майкл Баффер подготовил коронную фразу для Джидды (instagram.com/realmichaelbuffer)
Автор: Антон Федорцив

Легендарный конферансье Майкл Баффер будет работать на втором поединке между Александром Усиком и Энтони Джошуа в аравийской Джидде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter ринг-анонсера.

Бой-реванш Усик – Джошуа состоится 20 августа в аравийской Джидде. Начало поединка в 23:00. На кону будут чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO, а также вакантный титул The Ring. Усик победил Джошуа в сентябре прошлого года по решению судей.

77-летний американец анонсировал отлет в Саудовскую Аравию. Там Баффер займется любимым делом – будет готовить публику к главному бою боксерского вечера. Он прославился особой манерой презентации боксеров и коронной фразой Let's get ready to rumble! перед каждым поединком.

Накануне телеканал "2+2" присоединился к списку трансляторов реванша. Канал из группы "1+1 media" покажет бой в прямом эфире вместе с платформой MEGOGO и региональными телеканалами "Суспильного".

История с реваншем Усик – Джошуа продолжалась с момента победы украинского боксера в сентябре 2021-го. Тогда он одолел британца, когда-то фактически завершившего карьеру Владимира Кличко, по решению судей и отобрал четыре пояса чемпиона в тяжелом весе.

К слову, легендарный Тайсон и другие звезды бокса дали свой прогноз на главный бой-реванш года.

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Александр Усик Энтони Джошуа Бокс
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