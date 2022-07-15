Уайлдер собрался боксировать с победителем реванша Усик – Джошуа

Круг претендентов на титульный бой в тяжелом весе с победителем дуэли Александра Усика и Энтони Джошуа расширился на Деонтея Уайлдера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Boxing Scene .

Экс-чемпион мира по версии WBC готов выйти в ринг против победителя реванша украинца и британца. Их бой назначен на 20 августа в аравийской Джидде.

Менеджер Уайлдера Шелли Финкель причислил своего клиента к списку элитных боксеров в супертяжелом весе вместе с Усиком, Джошуа и Фьюри. Именно они должны определить сильнейшего в категории.

"Соперник Деонтея? Вполне вероятно, что им станет победитель реванша Усик – Джошуа. Будем следить, чем закончится этот бой. Но если Фьюри захочет сразиться с победителем, то он получит этот бой", – предположил менеджер.

Накануне отец Фьюри анонсировал возвращение сына в ринг в случае победы Джошуа. Правда, шансы британца назвал неопределенными. Сам Фьюри хотел бы провести выставочные бои с Тайсоном, "Скалой" Джонсоном, Льюисом и другими.