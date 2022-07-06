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Джошуа перед реваншем с Усиком назвал кумиров в боксе

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Среда 06 июля 2022 13:47
Джошуа перед реваншем с Усиком назвал кумиров в боксе Фото: Энтони Джошуа (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Бывший чемпион мира по боксу Энтони Джошуа сделал непростой выбор в пользу любимого тяжеловеса между Майком Тайсоном и Мухаммедом Али.

Об этом олимпийский чемпион Лондона рассказал в интервью, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sun.

32-летний боксер всегда называл Али и Тайсона своими кумирами. Тем не менее, любимым выбрал "Железного Майка".

"Моим любимым боксером в сверхтяжелом весе является Майк Тайсон. Конечно, Мухаммед Али остается величайшим боксером в ринге и за его пределами. Но я в восторге от того, что он (Тайсон – ред.) воплощал, его оппозицию, длительную серию в боях с элитными боксерами", – признался Джошуа.

Ранее британец согласовал дату реванша с Александром Усиком. Старые знакомые сойдутся на ринге 20 августа. Поединок примет аравийская Джидда, а мощная промо-кампания боя уже началась.

На профессиональном уровне Джошуа 26 раз выходил в ринг – 24 победы (22 нокаута), 2 поражения. Британец в 2021 году потерял чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO после поражения от украинца по очкам.

К слову, недавно появилось эффектное промо реванша между Усиком и Джошуа.

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Мухаммед Али Энтони Джошуа Бокс
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