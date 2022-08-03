Усик – Джошуа. Украинский чемпион лично приобрел телеправа на реванш

Бесплатная трансляция второго боя между Александром Усиком и Энтони Джошуа на территории Украины стала возможна после благотворительного жеста украинского боксера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Luckypunch.net .

Чемпион в тяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO лично выкупил права на реванш с британцем и передал их украинскому сервису MEGOGO. Подробностями соглашения поделился промоутер украинца Александр Красюк.

"Бесплатная трансляция – это подарок Александра Усика, потому что он за свой счет эти права получил, и безвозмездно хочет передать всему украинскому народу, чтобы этот поединок каждый желающий украинец мог наблюдать в прямом эфире", – рассказал менеджер.

Во время прямого эфира боя каждый сможет передать средства в Фонд Александра Усика с помощью QR-кода. Туда же будут попадут все спонсорские средства. После реванша украинский боксер будет публично отчитываться о полученных средствах и направления, на которые они будут использоваться.

Бой-реванш Усик – Джошуа состоится 20 августа в аравийской Джидде. Начало поединка в 23:00. На кону будут четыре чемпионские пояса. Усик победил Джошуа в сентябре прошлого года по решению судей.

Трансляция боя на территории Украины будет бесплатной. Показ будет доступен в разделе "Спорт" на платформе MEGOGO. Также реванш будет показан по интерактивному каналу "MEGOGO Гонг" и по региональным каналам "Суспильного". Поединок покажут и на YouTube-канале украинского боксера – Usyk17.