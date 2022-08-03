ua ru
Ср, 03 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Усик – Джошуа. Украинский чемпион лично приобрел телеправа на реванш

Новина українською →
Среда 03 августа 2022 14:58
Усик – Джошуа. Украинский чемпион лично приобрел телеправа на реванш Фото: Александр Усик с чемпионскими поясами (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Бесплатная трансляция второго боя между Александром Усиком и Энтони Джошуа на территории Украины стала возможна после благотворительного жеста украинского боксера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Luckypunch.net.

Чемпион в тяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO лично выкупил права на реванш с британцем и передал их украинскому сервису MEGOGO. Подробностями соглашения поделился промоутер украинца Александр Красюк.

"Бесплатная трансляция – это подарок Александра Усика, потому что он за свой счет эти права получил, и безвозмездно хочет передать всему украинскому народу, чтобы этот поединок каждый желающий украинец мог наблюдать в прямом эфире", – рассказал менеджер.

Во время прямого эфира боя каждый сможет передать средства в Фонд Александра Усика с помощью QR-кода. Туда же будут попадут все спонсорские средства. После реванша украинский боксер будет публично отчитываться о полученных средствах и направления, на которые они будут использоваться.

Бой-реванш Усик – Джошуа состоится 20 августа в аравийской Джидде. Начало поединка в 23:00. На кону будут четыре чемпионские пояса. Усик победил Джошуа в сентябре прошлого года по решению судей.

Трансляция боя на территории Украины будет бесплатной. Показ будет доступен в разделе "Спорт" на платформе MEGOGO. Также реванш будет показан по интерактивному каналу "MEGOGO Гонг" и по региональным каналам "Суспильного". Поединок покажут и на YouTube-канале украинского боксера – Usyk17.

К слову, накануне сделали подборку ключевых событий перед боем-реваншем между Усиком и Джошуа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Усик Энтони Джошуа Бокс
NEWS
Карта войны в Украине от британской разведки: ситуация на фронтах на 3 августа
Карта войны в Украине от британской разведки: ситуация на фронтах на 3 августа
DAILY
Михаил Самусь: Группировка россиян на двух направлениях фактически уже в окружении
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: Группировка россиян на двух направлениях фактически уже в окружении