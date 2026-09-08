Суттєвого падіння немає: як змінилися результати навчання українських школярів
Результати українських 15-річних учнів у PISA-2025 не дають підстав говорити про нове суттєве падіння рівня знань. Після різкого погіршення показників у 2022 році ситуація радше стабілізувалася.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на національний звіт про результати PISA-2025, оприлюдненому Українським центром оцінювання якості освіти.
Що показали результати PISA-2025
У 2025 році середні результати українських учнів із математики, читання та природничо-наукових дисциплін були дещо нижчими, ніж у 2022 році. Водночас різниця не є статистично значущою.
Тобто дані нового дослідження не підтверджують подальшого істотного погіршення результатів українських школярів після падіння, зафіксованого у 2022 році.
Подібна тенденція спостерігається і в середньому серед країн-учасниць PISA.
Наскільки Україна відстає від 2018 року
Водночас порівняння з першим для України циклом PISA показує значно гіршу картину. Результати 2025 року залишаються суттєво нижчими за показники 2018 року в усіх трьох галузях.
Найбільше падіння за цей період зафіксоване у читанні:
- читання - мінус 48 балів;
- математика - мінус 22 бали;
- природничо-наукові дисципліни - мінус 21 бал.
Тенденції успішності школярів в Україні та в інших країнах (звіт PISA-2025)
Таким чином, хоча статистично значущого погіршення порівняно з 2022 роком немає, ознак повернення результатів до рівня 2018 року поки що також не спостерігається.
Що відбувається у країнах ОЕСР
Середні результати країн ОЕСР у 2025 році також виявилися нижчими, ніж у 2022 році. Проте там зміни були більш суттєвими.
У середньому по країнах ОЕСР статистично значуще погіршилися результати з математики та особливо з читання. Водночас зміна результатів із природничо-наукових дисциплін не була статистично значущою.
Через це розрив між Україною та середнім показником ОЕСР із читання скоротився з 49 до 3 балів, а з природничо-наукових дисциплін - із 36 до 34 балів. У математиці розрив залишився на рівні 32 балів.
Однак це скорочення не означає, що українські школярі покращили свої результати. Воно сталося передусім через більш суттєве падіння показників у країнах ОЕСР. У 2025 році результати України в усіх трьох галузях залишалися суттєво нижчими за середні показники країн ОЕСР.
Українські школярі після падіння у 2022 році
Загалом автори звіту оцінюють результати PISA-2025 радше як стабілізацію після значного погіршення, яке відбулося між 2018 і 2022 роками.
Водночас стабілізація відбулася на істотно нижчому рівні, ніж у 2018 році. Особливо помітно це у результатах із читання.
Тому, за висновками авторів звіту, для України залишається актуальним завдання підвищити результати щонайменше до показників першого циклу PISA - і з читання, і з математики, і з природничо-наукових дисциплін.
Раніше РБК-Україна розповідало, що у 2026 році НМТ складали майже 330 тисяч вступників, які мали продемонструвати знання з обов'язкових та вибіркових предметів. Результати тестування визначають можливості абітурієнтів під час вступу до закладів вищої освіти.
За підсумками НМТ-2026 математика стала предметом із найнижчим середнім результатом серед усіх дисциплін. Водночас саме з математики зафіксували найбільше випадків, коли вступники не подолали пороговий бал.