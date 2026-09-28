Як працюватимуть університети під час відключень світла: МОН запроваджує п'ять режимів
Українські заклади вищої освіти у разі тривалих відключень електроенергії працюватимуть за одним із п'яти режимів. Вони залежатимуть від тривалості знеструмлення.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Освіта.ua.
Відповідні рекомендації Міністерство освіти і науки надало в листі щодо роботи закладів освіти в умовах можливих перебоїв з електро-, тепло- та водопостачанням восени та взимку 2026-2027 навчального року.
Які режими роботи передбачені
Зелений режим - якщо електроенергії немає до 2 годин.
Навчання продовжується, але без використання енергоємного обладнання. Лабораторні процеси переводять у режим очікування, а сервери, системи пожежної сигналізації, контролю доступу та критичні наукові установки переключають на джерела безперебійного живлення.
Жовтий режим - відключення від 2 до 6 годин.
Заняття переносять до автономної зони кампусу або проводять в асинхронному форматі. Масові заходи скасовують. Резервне живлення запускають для водяних насосів, теплових пунктів, ліній зв'язку та укриттів.
Помаранчевий режим - відключення від 6 до 24 годин.
Університет переходить на змішане або асинхронне навчання, а контрольні заходи переносять. Працюють лише об'єкти критичної інфраструктури.
Червоний режим - відключення від 24 до 72 годин.
Освітній процес переважно відбувається в асинхронному форматі. Автономні корпуси можуть використовуватися як коворкінги для самостійної роботи студентів та підключення до інтернету.
Управління університетом переходить до "Кризового штабу". Він розподіляє ресурси за пріоритетністю: безпека, тепло, вода, зв'язок та освітній процес.
Критичний режим - відключення понад 72 години.
Університет вводить План критичної діяльності та коригує графіки навчання. За необхідності допускається спільне використання інфраструктури інших закладів вищої освіти або партнерських організацій.
У невикористовуваних корпусах можуть консервувати інженерні мережі та зливати воду із систем опалення.
Хто вирішуватиме, коли змінювати режим
МОН зазначає, що керівники університетів у межах своєї автономії самостійно ухвалюватимуть рішення про зміну режиму роботи. При цьому вони мають узгоджувати свої дії з місцевими військовими адміністраціями.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що українські університети мають бути готовими змінювати формат навчання залежно від безпекової ситуації. Під час повітряних тривог очні заняття переривають, а студентам мають забезпечувати доступ до навчальних матеріалів, записів або консультацій, щоб мінімізувати освітні втрати.
Зазначимо, через часті повітряні тривоги київські університети змінюють формат навчання: одні - тимчасово переходять повністю в онлайн, інші - залишають змішану модель. Водночас під час тривоги очні заняття мають перериватися, а студенти та викладачі повинні переходити в укриття.