Що не влаштовує батьків у шкільному харчуванні: перші результати опитування

Більшість батьків позитивно оцінюють шкільне харчування, однак чимало з них хотіли б більш різноманітного меню та кращого смаку страв. Такими є перші результати опитування Державної служби якості освіти, у якому поки проаналізували 2 162 анкети.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення МОН у Facebook .

Результати опитування

Що показало опитування:

80,8% батьків відповіли, що їхні діти регулярно харчуються у школі, ще 14,9% - іноді;

96% зазначили, що їхні діти отримують повністю безоплатне харчування;

понад 80% позитивно оцінюють усі сім аспектів шкільного харчування - від умов у їдальні та розміру порцій до якості й смаку страв;

37% хотіли б більш різноманітного меню, 36,5% - покращення смаку страв;

"Окремо бачимо потребу краще організовувати та пояснювати батькам порядок харчування дітей під час тривалих повітряних тривог", - зазначають у МОН.

Опитування ще триває

У ДСЯО зазначають, що зворотний зв’язок від батьків потрібен для виявлення конкретних проблем на місцях. МОН разом із регіонами та Держпродспоживслужбою працює над питаннями, які порушують учасники опитування.

Опитування триває до 16 жовтня. Участь у ньому добровільна, тому нинішні результати відображають думку батьків, які вже долучилися, і не є репрезентативними для всієї системи.

Батьки, які мають зауваження щодо організації харчування учнів, можуть звернутися до територіального відділення ДСЯО у своєму регіоні.

Детальнішу інформацію та результати опитування оприлюднюють на сайті МОН.