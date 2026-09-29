Хмара відклав візити до Німеччини та Норвегії через посилення ударів РФ по Україні, - джерела

Через зростання кількості російських атак міністр оборони Євгеній Хмара переніс заплановані поїздки до Німеччини та Норвегії.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в Міністерстві оборони України.

За словами джерел в оборонному відомстві, нинішня ситуація в Україні потребує від керівництва Міноборони оперативної уваги.

Зокрема, йдеться про необхідність прискорити всі процеси, пов'язані з протидією російським ударам.

Через це особисті візити Хмари до Німеччини та Норвегії вирішили перенести. Водночас переговори з партнерами не припиняються.

У Міністерстві оборони зазначили, що спілкування з представниками країн-партнерів проведуть в інших форматах.

Паралельно сторони працюють над новими пакетами допомоги та рішеннями, необхідними Україні.

