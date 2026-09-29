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Хмара відклав візити до Німеччини та Норвегії через посилення ударів РФ по Україні, - джерела

13:24 29.09.2026 Вт
1 хв
aimg Марія Науменко aimg Уляна Безпалько
Хмара відклав візити до Німеччини та Норвегії через посилення ударів РФ по Україні, - джерела Фото: міністр оборони України Євгеній Хмара (Getty Images)
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Через зростання кількості російських атак міністр оборони Євгеній Хмара переніс заплановані поїздки до Німеччини та Норвегії.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в Міністерстві оборони України.

За словами джерел в оборонному відомстві, нинішня ситуація в Україні потребує від керівництва Міноборони оперативної уваги.

Зокрема, йдеться про необхідність прискорити всі процеси, пов'язані з протидією російським ударам.

Через це особисті візити Хмари до Німеччини та Норвегії вирішили перенести. Водночас переговори з партнерами не припиняються.

У Міністерстві оборони зазначили, що спілкування з представниками країн-партнерів проведуть в інших форматах.

Паралельно сторони працюють над новими пакетами допомоги та рішеннями, необхідними Україні.

Нагадуємо, на початку вересня Євгеній Хмара провів телефонну розмову з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

Під час розмови Хмара поінформував німецького колегу про посилення російських повітряних атак. Серед головних загроз він назвав реактивні безпілотники та балістичні ракети.

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